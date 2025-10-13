Eau et assainissement: Le ministre Roger Barro veille à la qualité des ouvrages

Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA), Roger Barro, a effectué ce lundi 13 octobre 2025 une visite des chantiers d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la région du Djôrô, notamment dans la commune rurale de Gbomblora, située à une vingtaine de kilomètres de Gaoua.

Cette mission a permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux du système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS), des latrines communautaires du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Gbomblora, ainsi qu’un mini AEP à Gongomboli-Paboulona, village également situé à une vingtaine de kilomètres de Gaoua.

Ces infrastructures sont déjà opérationnelles et contribuent à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les populations bénéficiaires.

En marge de ces visites, le ministre a supervisé une démonstration de jaugeage du cours d’eau de la Bougouriba, conduite par la Brigade d’hydrologie de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Assainissement et de l’Eau du Djôrô (DREAE), avec le soutien de l’Unité de Collecte et de Diffusion des Informations sur l’Eau (UCDIEau).

Cette sortie s’inscrit dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), qui vise à assurer le suivi des engagements pris par les prestataires, à garantir la qualité des ouvrages et à renforcer la redevabilité envers les populations rurales.

B.T.