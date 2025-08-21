Ecole nationale de Police: le nouveau Directeur général, Abdoulaye Belem, prend fonction

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a présidé la cérémonie de prise de commandement du nouveau Directeur général de l’Ecole nationale de Police, le commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Belem, jeudi 21 août 2025, à Ouagadougou.

L’Ecole nationale de Police (ENP) a un nouveau directeur général. Il s’agit du commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Belem, nommé en Conseil des ministres du 30 juillet 2025. La passation de commandement a eu lieu, jeudi 21 août 2025, au cours d’une cérémonie de prise d’armes au sein de l’école. C’était sous la présidence du ministre

de la Sécurité, Mahamoudou Sana. Commissaire divisionnaire de Police, Abdoulaye Belem remplace, à ce poste, le commissaire divisionnaire de police Oumarou Songné, qui y a passé plus de 3 ans. Lors de son allocution, le nouveau Directeur général de l’ENP, Abdoulaye Belem, a exprimé sa gratitude aux autorités, en particulier au ministre de la Sécurité, pour la confiance placée en sa personne en lui confiant cette mission.

Un appel à l’engagement collectif

Il a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi qu’aux civils qui, parfois au prix de leur vie, contribuent à maintenir le Burkina Faso debout. Conscient du poids de sa mission, Abdoulaye Belem a pris l’engagement de renforcer la qualité des formations, moderniser les outils pédagogiques en intégrant les nouvelles technologies, développer des partenariats nationaux et internationaux et promouvoir les valeurs de discipline, d’intégrité et de patriotisme.

L’amélioration des conditions de travail et de vie des élèves, de même que la consolidation des liens avec les autres structures de défense et de sécurité constituent également, selon lui, les axes majeurs de sa mission. Le nouveau patron de l’ENP a réaffirmé que ses actions vont s’inscrire dans la consolidation de la vision de l’école, tournée permanemment vers l’excellence, la discipline, la rigueur et le respect de la légalité qu’il entend consolider. Face au défi sécuritaire actuel, il a insisté sur la nécessité d’une formation adaptée et innovante.

S’inscrivant dans la continuité de ses prédécesseurs, le nouveau DG a salué le travail de son aîné, le commissaire divisionnaire Oumarou Songné, tout en affirmant sa volonté de préserver les acquis et d’engager les réformes nécessaires. « En Afrique, on dit que c’est toute la société qui éduque l’enfant. De la même manière, la réussite de la formation à l’ENP dépend de l’implication de tous, collaborateurs, élèves, autorités administratives, coutumières et politiques », a-t-il souligné.

Au regard de l’immensité de la mission, le commissaire divisionnaire Belem, a appelé à l’engagement collectif des formateurs, des élèves, des collaborateurs et des partenaires pour l’atteinte des objectifs et hisser l’ENP au rang de référence sous régionale en matière de formation policière. Créée en 1970, l’Ecole nationale de police a vu se succéder 23 directeurs généraux à sa tête.

Soumaïla BONKOUNGOU

Abibata KARA

(Stagiaire)