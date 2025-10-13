Emission Antenne vacances: Idrissa Drabo, vainqueur de l’édition 2025

Le directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Ateridar Galip Somé, a présidé la finale de la 24e édition du programme Antenne vacances, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Après 3 mois de compétitions, la 24e édition du programme Antenne vacances est à son apothéose. Sur 300 candidats au départ, venus des différentes régions du Burkina Faso, 5 sont arrivés en phase finale. La compétition finale a eu lieu, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie présidée par le directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Ateridar Galip Somé. Le face à face entre les 5 finalistes autour des questions de culture générale, d’actualité et du thème au choix a permis d’éliminer au fur et à mesure les candidats.

Ainsi, le candidat de la région de Nando, Idrissa Drabo, s’est hissé sur la plus haute marche du podium en totalisant 110 points contre son adversaire de la région du Kadiogo, Ousseni Zio, qui a obtenu 105 points. Idrissa Drabo repart avec le 1er prix composé d’un trophée, une encyclopédie, une bourse de l’Institut africain de management (IAM) de 1 000 000 F CFA, un téléviseur écran 43 pouces LG, un ordinateur portable, une moto Mio 125, un chèque de 600 000 F CFA et des gadgets des partenaires.

Le 2e a reçu une bourse de Empreint School de 1 000 000 F CFA, une télé écran 32 pouces, une moto de marque Sirius, une encyclopédie, un ordinateur portable, un chèque de

350 000 F CFA et des gad-gets des partenaires. Le 3e a obtenu un kit scolaire, un poste récepteur radio, des gadgets de partenaires, une attestation et 250 000 F CFA. Le 4e a reçu un kit scolaire, un poste récepteur radio, des gadgets de partenaires, une attestation et 175 000 F CFA. Le plus jeune candidat et la meilleure candidature féminine ont reçu des prix d’encouragement.

Une invite à se cultiver

Le vainqueur de la 24e édition du programme Antenne vacances, Idrissa Drabo, par ailleurs, professeur de français au lycée de Kera, s’est réjoui d’avoir remporté la compétition pour la 2e fois. Il a invité la jeunesse à s’intéresser à ce genre d’émissions, car l’on apprend toujours. Le DG de la RTB a laissé entendre que ce programme radiophonique de culture générale et d’excellence a permis à de nombreux participants de rivaliser sainement sur des sujets de connaissances du Burkina Faso et du monde.

A travers les différentes compétitions, il s’est réjoui du niveau de culture des candidats. « Les niveaux des candidats de cette édition étaient assez élevés comparativement à la manche de l’année dernière », a-t-il relevé. A cela, il a félicité l’ensemble des lauréats, tout en leur souhaitant que cette aventure soit une source d’inspiration et un tremplin vers de plus grands accomplissements.

Il a félicité l’ensemble des équipes de la RTB pour leur professionnalisme et dévouement dans la réussite de l’édition 2025. M. Somé a aussi remercié l’ensemble des partenaires pour les différentes contributions. Aux parrains, il a traduit sa reconnaissance. Le parrain, Kader Michel Kondombo, chargé de missions du Premier ministre, a félicité les lauréats et les a exhortés à se cultiver davantage.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)