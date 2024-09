ENAM : de nouveaux modules sur les questions foncières

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature a organisé, du 16 au 20 septembre 2024, à Koudougou, avec le soutien de la Coopération allemande, un atelier de validation de modules de formation sur les questions foncières, l’écologie et la gestion durable des terres au Burkina Faso.

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) veut contribuer au développement des Collectivités territo-riales (CT) à travers le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation dans les domaines des formations initiales et continues. A cet effet, l’ENAM a organisé, du 16 au 20 septembre 2024, dans la cité du cavalier rouge, un atelier de validation de nouveaux modules sur les questions foncières, l’écologie et la gestion durables des terres au Burkina. A la cérémonie de clôture, le Secrétaire général (SG) de l’ENAM, Salfo Ouédraogo, représentant le Directeur général (DG), a indiqué que ce sont au total 11 nouveaux modules qui ont été validés à l’issue des travaux marquant ainsi la fin d’un long processus. Selon lui, les questions foncières, l’écologie et la gestion durable des terres sont des enjeux majeurs actuels et qui nécessitent une expertise pointue et une compréhension approfondie. « Les modules validés vont permettre aux stagiaires de l’ENAM, en particulier les acteurs de la décentralisation, d’acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour faire face aux enjeux actuels en lien avec la question foncière et qui nécessitent une expertise pointue et une compréhension approfondie », a-t-il signifié. A écouter, Salfo Ouédraogo, ces modules font de l’ENAM, la pionnière dans la disponibilisation de modules de formation initiale de qualité en « environnement et développement durable », en « analyse des données géographiques pour la gestion des frontières », en « prévention et gestion de conflits », « gestion des frontières », en

« intelligence et marketing territorial et Aménagement du territoire et gestion du foncier ». Le SG de l’ENAM a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques, notamment la Coopération allemande dont l’appui a permis la réalisation de cette activité. De même que les personnes ressources qui ont contribué qualitativement et de manière substantielle à l’amélioration de ces modules et donc à la validation de ces projets de modules.

« Conflits communautaires »

A écouter le représentant du groupe des experts, Pr Lassané Yaméogo, ensei-gnant-chercheur à l’université Joseph-Ki-Zerbo, le processus a débuté avec une étude diagnostique de la formation de l’ENAM, en passant par la relecture des curricula et l’ élaboration de plus de 500 syllabi et enfin l’identification et l’élaboration d’une dizaine de modules de formation initiale sur les questions foncières, l’écologie et la gestion durable des terres au Burkina. Il s’est achevé avec la validation et l’homologation desdits modules, aujourd’hui. De son avis le retour des populations dans leurs localités après la crise sécuritaire va engendrer certainement des conflits et les conflits communautaires en lien avec l’environnement, l’aménagement des terres et la gestion des personnes sont des domaines de compétences sur lesquels les administrateurs civils et secrétaires administratifs sont attendus sur le terrain. La représentante de la Coopération allemande, Dr Andréa Schalla, s’est réjouie des résultats auxquels, l’ENAM est parvenue. Elle a saisi l’occasion pour féliciter les participants pour les différentes contributions ayant permis d’améliorer la qualité des nouveaux modules. Dr Schalla a, par ailleurs, réaffirmé la disponibilité de la Coopération allemande au Burkina à accompagner de telles initiatives.

L’élève administrateur civil à l’ENAM, Abdoul Rahim Gnégné, qui a pris part à l’atelier de validation des modules a remercié les responsables de l’école pour l’intégration de ces modules qui sont d’actualité et pour l’avoir associé en tant que représentant des élèves.

Beyon Romain NEBIE

Salfo TARPILGA

Stagiaire)