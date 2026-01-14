Etalons : le coach Brama Traoré débarqué

La Fédération burkinabè de football (FBF) a annoncé, dans un communiqué daté du 14 janvier 2026, la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national des Etalons, Brama Traoré. Cette décision fait suite aux résultats jugés « largement » en deçà des objectifs assignés à l’équipe nationale lors de la CAN Maroc 2025, précise le document.

Nommé en mars 2024, Brama Traoré n’est plus le sélectionneur des Etalons. Le « Chercheur » et l’ensemble de son staff technique composé d’Issa Balboné, Pierre Bazié, Mohamed Kaboré et Wilfried Da, ont été remerciés par la Fédération burkinabè de football (FBF), le mercredi 14 janvier 2026 via un communiqué à l’endroit de l’opinion publique. La FBF explique cette décision de se séparer de l’encadrement technique de l’équipe fanion

par l’élimination du pays au stade des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Un résultat jugé « largement en deçà des objectifs assignés à l’équipe nationale pour cette compétition majeure (…) et qui étaient d’atteindre au minimum les demi-finales », selon la correspondance.

Cela a été considéré par le président de la FBF, Oumarou Sawadogo et ses collaborateurs comme une contre-performance qui a suscité « une vive déception au sein des supporters, des acteurs du football national et des instances dirigeantes ». La Fédération rassure cependant l’ensemble des supporters et partenaires que des dispositions immédiates seront prises afin d’engager un nouveau processus de sélection d’un encadrement technique. Nommé à la tête de la sélection nationale en mars 2024 en remplacement de Hubert Velud, Brama Traoré avait réussi à qualifier le Burkina Faso comme premier pays après quatre matches en éliminatoires dans le groupe L, celui du Sénégal. Il ne connaitra pas le même succès pour la Coupe du monde 2026 pour laquelle les Etalons se sont arrêtés aux portes des barrages Afrique.

Voro KORAHIRE