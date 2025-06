Fada N’Gourma: le Premier ministre inaugure la salle polyvalente

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné d’un parterre de ministres, a, samedi 28 juin 2025, inauguré la salle polyvalente de Fada N’Gourma, une bâtisse de 1 000 places qui trône majestueusement en plein cœur de la ville.

Réclamée de vives voix par la population de Fada N’Gourma depuis longtemps, la salle polyvalente est enfin sortie de terre et est prête à offrir un cadre agréable et adapté pour des rencontres d’envergure et des événements festifs, notamment. En effet, deux ans après la pose de la première pierre, l’infrastructure a été inaugurée, samedi 28 juin 2025, par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, qui avait à ses côtés le Secrétaire général (SG) du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, le premier vice-président de l’Assemblée législative de Transision (ALT), David Lompo et plusieurs membres du gouvernement.

C’est un joyau bâti sur une superficie de 2,9 hectares, avec un style architectural impressionnant. Illuminée magnifiquement par 57 luminaires de jardin, 126 lampadaires solaires simple crosse et 33 lampadaires solaires double crosse, l’infrastructure a une capacité d’accueil de 1 000 places. Elle est composée d’une grande salle polyvalente auditorium de 800 places surplombée en R+1 par une mezzanine de 200 places, mais aussi d’une salle de réunion, d’un salon d’honneur, d’un restaurant, d’un parking, d’un guichet de vente de tickets et des latrines.

En outre, la réalisation de la salle polyvalente a coûté plus de 2,5 milliards francs CFA, y compris le suivi-évaluation. C’est un ouvrage financé par la Banque mondiale et l’Etat burkinabè à travers le Projet d’urgence de développement territorial et de resilience (PUDTR) et exécuté par l’Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain du Burkina (ACOMOD). Le contrôle et le suivi des travaux ont été assurés par le « Bâtisseur du Beau/Terrasol ».

Une réponse à un besoin légitime

Pour le Premier ministre, ce joyau architectural vient combler un vide longtemps décrié. « La région de l’Est, riche par sa culture et son potentiel humain ne disposait jusqu’alors d’aucun espace capable d’accueillir des rencontres d’envergure. Le gouvernement, à l’écoute de vos préoccupations a décidé d’y remédier en la dotant de cette infrastructure moderne adaptée aux besoins actuels et futurs », a-t-il dit.

Aussi, a-t-il indiqué, cette salle incarne l’engagement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de tout un peuple dans un combat sans relâche pour la paix, la stabilité et le développement. Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné qu’aucune infrastructure, aussi majestueuse soit-elle, ne peut accomplir sa mission sans une gestion rigoureuse, responsable et durable. Pour assurer un entretien efficace de l’édifice, il a exhorté le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, à instituer un dispositif de « gestion exemplaire, transparent et participatif ».

L’infrastructure que le patron de la primature vient d’inaugurer n’est qu’une partie d’une série de réalisations du PUDTR depuis 2021 dans les régions de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Ouest et dans plusieurs localités rurales. A ce jour, a-t-il rappelé, avec une enveloppe globale d’environ 260 milliards F CFA, ce projet a réalisé 983 km de route, construit et normalisé 68 infrastructures sanitaires et 197 établissements scolaires. « En plus, dans le cadre du projet, 5 930 tonnes d’aide alimentaire et nutritionnelle ont été distribuées, 1 950 personnes vulnérables et une soixantaine d’associations ont été accompagnées pour leur autonomisation économique », a-t-il ajouté. A l’entendre, ces statistiques touchent plus d’un million 500 mille Burkinabè et la ville de Fada N’Gourma, à elle seule, a bénéficié d’un investissement de près de 30 milliards F CFA.

L’union sacrée et l’engagement, les principales attentes du PM

Pour tous ces efforts, le Premier ministre a traduit sa reconnaissance au nom du gouvernement et du peuple burkinabè à la Banque mondiale. « Je félicite l’ensemble des acteurs impliqués dans la réussite de ce projet, les équipes techniques, les entreprises, les autorités locales et toutes les bonnes volontés qui ont œuvré pour que ce chantier soit conduit avec professionnalisme et dans le respect des délais. Je salue enfin la resilience des populations de l’Est », a-t-il ajouté. Par ailleurs, l’hôte de la cité de Yendabli a souhaité vivement que la salle polyvalente soit un symbole de renaissance, de rassemblement et de projection résolue vers un avenir meilleur. « Filles et fils du Gulmu, aucun développement durable et aucune paix véritable ne sauraient s’enraciner sans la cohésion des cœurs et l’engagement commun pour défendre notre patrie. Je lance donc un appel à toutes les composantes sociales, culturelles, religieuses et communautaires de la région de l’Est à resserrer les rangs, à dépasser les clivages et à faire bloc pour la libération totale de notre territoire », a-t-il conclu.

Joanny SOW