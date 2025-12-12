Farine de blé impropre à la consommation : une opération conjointe met fin à un reconditionnement frauduleux à Sakar yaar

Une opération conjointe menée par la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) et la Police de Baskuy, le 09 décembre 2025, a permis de démanteler une activité illégale de reconditionnement de farine de blé impropre à la consommation.

L’intervention a été menée à la suite d’une dénonciation citoyenne. Sur les lieux, les agents ont découvert un stock de farine de blé, dont la qualité n’était pas déterminée, manipulée dans des conditions d’hygiène non conformes aux normes en vigueur. Le produit, reconditionné dans de nouveaux emballages, était destiné à être remis en vente sur le marché local. Il a été immédiatement saisi et retiré du circuit de distribution.

Cette opération intervient dans un contexte où l’importation de la farine de blé est formellement interdite sur le territoire national. Toute tentative d’introduction ou de commercialisation de ce produit constitue une infraction grave aux dispositions réglementaires en vigueur.

Selon les premiers constats, cette pratique frauduleuse exposait les consommateurs à des risques sanitaires majeurs.

« La protection du consommateur est au cœur de notre mission. Nous ne tolérerons aucune forme de fraude mettant en péril la santé des populations », a déclaré M. Sanibè FAHO, Coordonnateur Général de la BMCRF.

Cette action s’inscrit dans une série d’opérations de veille et de contrôle renforcé sur les produits de grande consommation, particulièrement en cette période de fin d’année où la demande est en forte hausse.

Les autorités appellent à la vigilance et invitent les citoyens à signaler tout comportement suspect aux numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale