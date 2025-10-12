Faso Mêbo: le patronat du Nakambé remet du matériel d’une valeur de 7 millions de F CFA

Le Bureau exécutif du Conseil régional du patronat burkinabè du Nakambé a fait don de matériaux, d’une valeur de 7 millions de francs CFA, à Faso Mêbo, le dimanche 12 octobre 2025, à Tenkodogo.

Le Conseil régional du patronat burkinabè de la région du Nakambé a décidé d’accompagner l’initiative présidentielle Faso Mêbo. En effet, il a remis, ce dimanche 12 octobre 2025, 20 tonnes de ciment, 200 tonnes de granite, 400 moules et 30 bennes de sable, le tout d’une valeur de 7 millions F CFA. « Nous avons constaté un réel engouement autour de l’embellissement de notre cité. C’est pourquoi, nous avons tenu à apporter notre soutien à cette noble initiative », a expliqué le président du conseil régional, Fasnewendé Minoungou, dit Prince Akim. Il a indiqué que si le Burkina Faso avait eu depuis longtemps des dirigeants visionnaires comme le capitaine Ibrahim Traoré, le pays des hommes intègres ne serait sans doute pas dans la situation actuelle et serait le plus envié de ses voisins. « Nous devons nous engager à suivre la vision du président du Faso afin que, dans quelques années, nous pussions être fiers du travail accompli et que nous laissions une belle ville à nos enfants et petits-enfants », a-t-il déclaré. Prince Akim a promis l’accompagnement du patronat du Nakambé, dès lors que cette initiative va s’étendre à l’ensemble de la région. « Nous voulons que le président du Faso sache que sa vision répond à nos attentes », a indiqué M. Minoungou.

Une action saluée par le président de la délégation spéciale(PDS) de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda. « Ce geste vient montrer que l’appel du chef de l’Etat a été entendu par tous les citoyens au Burkina Faso et notamment les opérateurs économiques et les responsables de leurs faitières », a-t-il déclaré. Pour lui, si les opérateurs économiques ont décidé de contribuer, c’est parce qu’ils ont vu les résultats de cette initiative présidentielle. Le PDS a profité de l’occasion pour expliquer que la vitrine de cette incitative dans sa commune est l’embellissement et le pavage de la Place de la nation de Tenkodogo. « C’est cet espace qui va consommer la plupart des réalisations que nous allons faire. Mais avant, la coordination régionale de Faso Mêbo, de concert avec les autorités communales, a identifié des sites dans la ville qui pourront être embellis », a-t-il ajouté. Sami Bérenger Pooda a invité les futurs donateurs de la commune et de la région à accompagner davantage l’initiative car, selon lui, aucun don n’est superflu.

Depuis le début de l’initiative en juillet 2025, les abords de la route nationale N°16, allant de la cathédrale de Tenkodogo à la direction régionale des infrastructures du Nakambé, ont été pavés.

KAK