Fête de fin d’année: les travailleurs de Faso Mêbo passent le réveillon sur les chantiers

Le coordonnateur régional de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo de la région du Guiriko, le lieutenant Elvis Kapioko, a fait une tournée, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, sur les différents sites de la ville de Bobo-Dioulasso pour encourager et galvaniser les équipes à pied d’œuvre en cette nuit de réveillon.

Mercredi 31 décembre 2025. Il est 20 heures à Bobo-Dioulasso. Pendant que de nombreux Burkinabè ont l’esprit à la fête de fin d’année, les travailleurs de Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso, sous les projecteurs et dans le bruit des bulldozers, sont à la tâche pour l’embellissement, l’assainisse-ment, le reprofilage ainsi que le pavage des voies. Le coordonnateur régional de l’Initiative Faso Mêbo du Guiriko, le lieutenant Elvis Kapioko, a fait la ronde de certains sites pour encourager et galvaniser les « troupes ».

De l’Hôtel administratif, au rond-point du Paysan en passant par le siège de Faso Mêbo et le Centre hospitalier universitaire de Pala, les équipes sont à pied d’œuvre. « Nous ne pouvons pas être dans la fête pendant que les forces combattantes sont au front pour faire face à l’ennemi. Pendant qu’eux ils combattent la force du mal, nous, nous sommes sur le front du développement. C’est notre manière de montrer notre patriotisme », martèle Sali Soulama retrouvée au siège de Faso Mêbo avec ses camarades en pleine confection de pavés aux environs de 22 heures.

Dame Soulama et ses camarades entendent se mettre à la tâche jusqu’au petit matin contrairement à de nombreux jeunes de leur âge qui vont veiller dans les bars et maquis. Au rond-point du Paysan, ce sont des riverains en cette nuit du réveillon qui admirent la détermination des travailleurs de Faso Mêbo à l’œuvre pour rendre praticable l’une des voies dégradée et obstruée, la rendant difficile d’accès.

Des équipes engagées

« Nous apprécions avec une fierté ce qui est en train d’être fait par Faso Mêbo à travers tout le pays. Avec cette initiative, nous sentons que les lignes du développement bougent. Je suis plus admiratif de voir les différentes équipes à la tâche en cette nuit

du réveillon », s’exclame Soumaïla Diabaté.

A la bretelle de 320 mètres jouxtant le mur du lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo à l’est de l’établissement, les équipes sont en plein travaux de canalisation après avoir couvert cette rue de pavés. Au Centre hospitalier universitaire de Pala, les mastodontes vrombissent pour tracer les voies d’accès de cet hôpital de référence inauguré le 24 décembre dernier, par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Au passage du coordonnateur régional, les travaux au CHU de Pala étaient à 60% de réalisation, à en croire l’ingénieur des travaux à Faso Mêbo, Lamine Ouédraogo.

En un mois, selon l’ingénieur, si tout se passe bien comme prévu, le chantier sera fini. Le choix de travailler la nuit du réveillon, explique le lieutenant Elvis Kapioko, est le signe de l’engagement de ses équipes à conduire avec succès la mission de développement qui a été confiée à Faso Mêbo. « C’est aussi le lieu pour nous de matérialiser notre solidarité à l’endroit de nos frères d’armes qui tiennent les lignes sur le front du combat pour montrer que derrière eux, nous aussi on est là et qu’on a pris notre mission à cœur », précise-t-il. A la fin de cette ronde des différents sites en chantier, le coordonnateur dit faire un bilan mitigé.

« Je ne suis pas trop satisfait de l’avancement des travaux parce qu’on veut aller plus vite. Les besoins des populations sont tellement énormes, et pour les satisfaire, il faut qu’on aille vraiment à fond pour pouvoir engranger beaucoup de résultats », martèle le lieutenant Elvis Kapioko.

Pour parvenir aux résultats escomptés et satisfaire les besoins des populations, Elvis Kapioko et ses hommes entendent décupler les efforts pour pouvoir garantir le succès de cette mission.

Kamélé FAYAMA