Saint-Sylvestre à Bobo-Dioulasso: les Bobolais accueillent 2026 dans une ambiance culturelle et artistique

A l’instar de toutes les localités du Burkina Faso, la ville de Bobo-Dioulasso a célébré la nuit du réveillon an, le mercredi 31 décembre 2025. Cette célébration a été marquée par une nuit artistique et culturelle offerte par la commune de Bobo-Dioulasso et ses partenaires. Elle a connu la participation des autorités régionales, avec à leur tête le gouverneur Mariama Konaté.

Sous l’invitation de la commune de Bobo-Dioulasso, autorités régionales et populations ont communié pour accueillir le nouvel an. C’était autour d’une nuit artistique et culturelle dénommée « Aw ni san koura », qui signifie en langue dioula « Bonne année ». L’objectif est d’entrer dans la nouvelle année dans une ambiance de musique et de fête. Ainsi, à travers des chansons, des sketchs et des discours, des messages de paix et de cohésion sociale ont été véhiculés sur la place de l’hôtel de ville. Le Président de la délégation spéciale (PDS) communale, Laurent Kontogom, a salué la forte mobilisation de la population pour célébrer la paix en ce nouvel an. Il a invité la population à accorder la primauté au pays en cette année 2026.

« Nous sommes dans un contexte où la primauté doit être accordée à la Nation et aux combats qui sont menés sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il indiqué. Le PDS a formulé des vœux de libération totale du territoire national, de paix, de santé et de sécurité.

« C’est une année charnière pour nous mobiliser derrière les actions du président du Faso, du Premier ministre et de l’ensemble des membres du gouvernement, et continuer à garder

la mobilisation pour la transformation structurelle qui s’opère dans la ville de Bobo-Dioulasso avec Faso Mêbo et les différents chantiers de développement en cours », a-t-il souhaité. La PDG de l’huilerie Céleste, Masso So, par ailleurs, marraine de la cérémonie, a exprimé sa joie de participer à ce plateau artistique pour accueillir la nouvelle année. De son côté, Seydou Sankara, venu faire la fête, s’est réjoui de passer le réveillon en compagnie de plusieurs artistes bobolais.

Les autorités communales de la ville de Bobo-Dioulasso ont, comme à l’accoutumée, visité le premier bébé de l’année de la ville. Cette année, le premier nouveau-né est venu du Centre médical urbain (CMU) d’Accart-Ville. Selon le premier responsable de la commune, cette visite vise à souhaiter la bienvenue au tout premier bébé de l’année 2026 de la commune et à féliciter les parents. A l’occasion, des cadeaux ont été remis aux parents et au nouveau-né.

Selon les responsables de la maternité, le bébé, de sexe féminin, est venu au monde exactement à 00 heure 00 minute. « L’accouchement s’est passé dans de meilleures conditions », a laissé entendre le maïeuticien d’Etat, Kassoum Nassia. Les parents ont exprimé leur gratitude à la délégation communale. A écouter le père du bébé, Ibrahim Zerbo, ce geste des autorités va alléger un tant soit peu, les charges

de la famille. « Nous les remercions pour ce geste », a indiqué le désormais père de deux enfants.

Noufou NEBIE