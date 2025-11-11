Financement des initiatives culturelles: 58 projets culturels et touristiques retenus

Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a officiellement proclamé les résultats de son appel à projets dans le cadre du Programme d’appui au développement des initiatives culturelles (PADIC), mardi 11 novembre 2025, à Ouagadougou.

58 projets culturels et touristiques pourront bénéficier du financement du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT). En effet, le Fonds a proclamé, mardi 11 novembre 2025, à Ouagadougou, les résultats de son appel à projets dans le cadre du Programme d’appui au développement des initiatives culturelles (PADIC). La directrice générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré, a indiqué que les 58 projets retenus dans la composante subvention bénéficieront de financements d’un montant global de 427 millions F CFA. Après avoir salué la qualité des dossiers soumis, Mme Traoré a précisé que cette étape marque le début de la mise en œuvre effective des projets.

Elle a notamment annoncé la prochaine phase de formation, visant à sensibiliser les bénéficiaires aux exigences contractuelles et les règles de gestion comptable et financière. Le PADIC, fruit de la collaboration entre le Burkina Faso et la Coopération Suisse, a permis de soutenir des initiatives dans des secteurs clés tels que la culture et le tourisme. L’objectif de cet appel à projets, selon la DG du FDCT est de renforcer la production et la promotion des valeurs culturelles, tout en créant des opportunités écono-miques pour les jeunes et les femmes.

Le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a aussi souligné l’importance de cet appel à projets, affirmant que ce financement fait partie d’une démarche plus large visant à renforcer la contribution du secteur culturel et touristique à la

relance économique du Burkina. Il a rappelé que ce programme va jouer un rôle clé dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, en appuyant des projets qui soutiennent des valeurs de solidarité et d’inclusion.

Une démarche participative

L’appel à projets s’est distingué par sa démarche participative, impliquant les structures de concertation à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et prenant en compte les attentes des acteurs culturels et touristiques, a relevé les responsables du Fonds. Le président de l’Association Carrefour intelligence pour le développement (CAID), Désiré Bationo, a présenté son projet retenu. Selon lui, ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Festival ethnographique du Liolo, vise à recueillir les contes anciens en voie de disparition, les transcrire et les éditer pour les rendre accessibles à un large public, notamment les jeunes générations.

Avec un montant total prévisionnel de 1, 27 milliards F CFA, dont 600 millions pour le volet crédit et 427 millions pour le volet subvention, le PADIC vise à impulser un renouveau dans le secteur culturel burkinabè. Le processus de sélection des dossiers de crédit se poursuivra, avec un comité de prêts prévu pour la fin novembre 2025, ont annoncé les organisateurs.

Gustave KONATE

(Collaborateur)