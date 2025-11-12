La Société nationale d’électricité du Burkina a lancé une nouvelle plateforme de recrutement en ligne, marquant un tournant décisif dans sa politique de ressources humaines. Dénommée « e-Recrutement », cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de dématérialisation des procédures administratives et vise à moderniser les processus de candidature. Accessible à tous sur www.sonabel.bf, il s’agit d’une solution numérique qui garantit une transparence et offre une égalité de chances aux jeunes diplômés en quête d’opportunités professionnelles. L’initiative est salutaire, car désormais chaque candidat peut postuler facilement, quel que soit son lieu de résidence, éliminant ainsi les barrières géographiques qui limitaient l’accès à l’emploi.

Oumarou RABO