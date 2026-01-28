La flotte de la Société de transport en commun (SOTRACO) s’est élargie avec sa dotation en 375 nouveaux bus, remis le week-end dernier par le chef du gouvernement. Une action qui est à saluer à plus d’un titre. En effet, cela va contribuer davantage à fluidifier la mobilité des populations, plus particulièrement celle des élèves et étudiants. Les scènes de bousculade à l’entrée des bus ainsi que les surcharges que vivaient les usagers de la SOTRACO relèveront désormais du passé. Pour une pérennisation de ces engins qui améliorent les conditions de transport urbain au Faso, la société assure avoir pris des dispositions pour un meilleur entretien de ces bus. Invite est aussi adressée aux populations et usagers de ces moyens de locomotion à observer plus de discipline à l’égard de ses autocars ainsi que dans leur usage.

Kadi RABO