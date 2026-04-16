L’usage des réseaux sociaux constitue aujourd’hui un danger silencieux pour les adolescents. En effet, les téléphones smart en main, les jours comme les nuits sont sacrifiés et c’est la course effrénée aux « likes ». Le constat est inquiétant. Ainsi, le stress, l’anxiété et la perte de confiance en soi que suscite ce monde virtuel fragilisent la santé mentale des plus jeunes. Dès lors, parents et éducateurs doivent réagir. Pour cela, il importe d’avoir un mécanisme pour encadrer le temps d’écran, surveiller les contenus et instaurer le dialogue. Par ailleurs, les réseaux sociaux ne constituent pas un problème en soi, mais c’est leur mauvaise utilisation qui mène à des problèmes dans la société. En somme protéger les adolescents passe par une éducation au numérique fondée sur la responsabilité et la modération.

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)