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Par
JK. Sidwaya
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Dans la vie de tous les jours, certains objets indispensables méritent une attention particulière. La brosse à dents, le filet de douche, les serviettes ou encore les sous-vêtements sont de ceux-là. Ainsi, ils doivent être renouvelés fréquemment pour préserver l’hygiène et la santé. Les spécialistes recommandent de remplacer la brosse à dents tous les trois mois, de laver les serviettes chaque semaine, de les changer après un à trois ans d’utilisation et de renouveler régulièrement les filets de douche, car l’humidité et les résidus de savon favorisent la prolifération de bactéries et de champignons. Quant aux sous-vêtements, ils doivent être changés quotidiennement et renouvelés tous les six à douze mois. Ces gestes simples, souvent négligés, réduisent les risques d’infections et contribuent à une meilleure qualité de vie.

Aude Frederique ROUAMBA (Stagiaire)

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