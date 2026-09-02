Le port du casque est devenu une nécessité pour éviter les sanctions. Dans cette course pour se conformer aux textes en vigueur, certains usagers privilégient le prix du casque au détriment de sa qualité. Avec les différentes sensibilisations en cours actuellement, les vieux casques, restés longtemps inutilisés avec des défauts quelconques, sont ressortis des tiroirs.

Des casques à la qualité douteuse, sans vitres sont de plus en plus aperçus en circulation, alors que le simple port du casque ne garantit pas seulement la sécurité du motocycliste. Fort de ce constat, il serait judicieux de se pencher sur la question de l’homologation des casques pour l’atteinte des objectifs. Dans cette dynamique, les populations, à leur tour, sont invitées à préférer les casques bien conçus, résistants, susceptibles de supporter les chocs en cas d’accidents.

Galedie Kétoura SIMPORE