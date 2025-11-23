Foire internationale du livre de Ouagadougou : tout est fin prêt pour la tenue de la 18e édition

Le président du comité d’organisation de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Bètamou Fidèle Tamini, était face à la presse, ce vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou, pour faire le point des préparatifs.

La 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou ouvre ses portes, ce 25 novembre 2025, autour du thème « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale ». En prélude, le comité national d’organisation a rassuré les hommes de médias, ce vendredi 21 novembre 2025, que tout est fin prêt pour la tenue de cette fête du livre. « A la date du jour, nous sommes à 98% prêts. Sur le plan organisationnel, toutes les commissions sont à jour.

C’est un motif de satisfaction », s’est réjoui le Président du comité d’organisation (PCO), Bètamou Fidèle Tamini, Secrétaire général du ministère en charge de la culture.

Comme innovations majeures de l’édition 2025 de la FILO, il a relevé la réforme des grands prix dont le nombre passe de 6 à 10, avec un grand prix AES de l’intégration. La professionnalisation des rencontres du livre, la montée en puissance des espaces dédiés à la jeunesse notamment l’espace enfant conçu pour stimuler la lecture chez les tous petits et l’extension des olympiades aux étudiants du supérieur sont aussi des innovations.

Il est attendu de la 18e édition de la FILO, 122 participants à la compétition du Grand prix de la FILO, contre 73 lors de l’édition passée, 785 participants aux olympiades littéraires et plus 8 000 festivaliers. A côté des prix officiels, a-t-il ajouté, des partenaires traditionnels décerneront également des prix spéciaux aux œuvres les plus méritantes.

Il a rappelé que la présente édition qui marque le 25e anniversaire de l’évènement est placée sous le Très haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont l’engagement résolu en faveur de la souveraineté culturelle et du rayonnement intellectuel confère à la Foire une portée singulière.

M. Tamini a souligné que le colloque international, une des activités de la Foire, rassemblera une soixantaine de communicants, constitués de chercheurs, d’universitaires, professionnels du livre et d’experts venus du Burkina Faso, d’Afrique et d’ailleurs.

Quant au thème, le PCO a indiqué qu’il traduit la conviction des autorités que le livre est un fondement de la construction identitaire, un instrument de mémoire et un levier indispensable pour l’affirmation de la souveraineté culturelle.

Le choix de l’Iran comme pays invité d’honneur est, selon le secrétaire général, une ambition de donner à la FILO une envergure internationale.

Le président du comité d’organisation a enfin lancé un appel à la mobilisation de l’ensemble des publics. « Lecteurs, élèves, étudiants, enseignants, chercheurs, familles, professionnels du livre et passionnés de culture, que chacun vienne découvrir, partager, célébrer et faire vivre le livre dans toute sa diversité », a-t-il insisté.

Adama SEDGO