Fondation GECER LEDEA: Des vivres, du matériel et des financements pour des couches vulnérables

La Fondation GECER LEDEA a remis le samedi 14 décembre 2024 à Bobo-Dioulasso des vivres et des non vivres à des personnes morales et physiques vulnérables de la ville de Sya. Ces dons qui entrent dans le cadre des journées de solidarité de la fondation visent à soutenir les couches défavorisées du Burkina Faso.

La Fondation GECER LEDEA organise depuis 2020 une journée de solidarité pour soutenir les couches vulnérables. Pour cette année 2024, la fondation a respecté la tradition. Elle a remis le samedi 14 décembre 2024 à Bobo-Dioulasso des vivres constitués de riz et d’huile et des moyens roulants aux forces de défense et de sécurité, des vivres aux orphelinats et des motos et tricycles aux jeunes. En plus de ces dons, GECER LEDEA a accordé des financements à des jeunes porteurs de projets et aux femmes pour les accompagner dans leur commerce. Les vivres et le matériel ont été remis à leurs bénéficiaires le 14 décembre 2024 en présence des autorités régionales, et plusieurs personnalités du monde économique, sportif et associatif.

A l’occasion, la représentante des bénéficiaires, Awa Traoré, a traduit sa reconnaissance à la fondation GECER LEDEA qui vient soulager les bénéficiaires qui traversent actuellement des moments difficiles. Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, Siegfried Sanou, le représentant de la section des Hauts-Bassins de l’Association des ressortissants du Nord, Amade Ouédraogo et celui du monde économique, Baba Dayo ont tous abondé dans le même sens en mettant en exergue la qualité humaine du président de la fondation, Salif Ouédraogo.

75 millions FCFA pour l’effort de paix

Pour Salif Ouédraogo, le geste de sa fondation vise à donner le sourire aux personnes vulnérables. « Quand vous donnez un sac de riz à un vieux et qu’il vous dit que ça fait des années qu’il n’a pas pu se payer un seul sac de riz, cela motive » s’est-il exprimé. Et de poursuivre que c’est aussi une motivation divine. « Chaque fois que je décide de faire quelque chose pour la fondation, j’arrive à le faire mieux que je l’espérais. On prie Dieu pour avoir les moyens afin de faire davantage des dons », a souhaité M. Ouédraogo. La fondation GECER LEDEA n’est pas à son premier don. Elle a distribué le 12 décembre 2024 à Ouahigouya plus de 200 tonnes de riz aux familles déplacées et des vivres, et le 13 décembre 2024 à Ouagadougou. La fondation compte également remettre le 18 décembre 2024 à Abidjan des vivres à la diaspora burkinabè en République de Côte-d’Ivoire. L’ensemble de ses dons pour l’année 2024 s’élève, à entendre Salif Ouédraogo, à près d’un milliard de FCFA. Outre ces différents dons, le président de la fondation « GECER LEDEA » par ailleurs administrateur général de l’entreprise GECER a donné 75 millions FCFA au fonds de soutien patriotique comme sa contribution à l’effort de paix. Il a pour la circonstance adressé aux forces combattantes ses encouragements pour leur sacrifice pour libérer le pays du terrorisme « J’adresse un message de compassion aux forces combattantes parce qu’ils perdent des fois un des leurs. Je leur adresse également un message d’encouragement. Les FDS sont des hommes d’honneur et nous ne pouvons que leur dire merci. », a souligné Salif Ouédraogo.

Adaman DRABO

Salimata DAO (stagiaire)