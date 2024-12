La candidature saoudienne, seule en lice, a été approuvée par acclamation lors d’une réunion en ligne regroupant plus de 200 fédérations membres de la FIFA. Cette rencontre, tenue mercredi depuis Zurich, était présidée par Gianni Infantino, président de l’organisation. L’Arabie Saoudite accueillera, en exclusivité, dans les villes Riyad, Jeddah, Khobar, Abha et Neom la plus grande Compétition de son histoire.

