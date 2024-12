Grand Prix du Président du Faso en sports équestres : le jockey Nourou KABORE décroche la médaille d’Or

Le jockey Nourou KABORE a remporté le samedi 21 décembre dans la soirée le trophée du Grand Prix du Président du Faso, disputé sur l’hippodrome à l’arrondissement n°2 de Ouagadougou.

Ils étaient 17 jockeys dans la catégorie locale, qui sont allés à la conquête du trophée de la 1re édition du Grand Prix de Son Excellence Monsieur le Président du Faso. Sur un circuit de 2 800 mètres, le quinté a donné l’arrivée suivante : 1, 6, 3, 2 et 13.

C’est donc le jockey Nourou KABORE de l’écurie Faso monté sur Vendes (dossard n°1), qui a devancé ses concurrents. Il remporte, en plus du trophée, la somme de 500 000 FCFA. Il a reçu son prix des mains du Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, représentant le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Des prix ont également été décernés dans différentes catégories. Ainsi dans la catégorie chevaux nés au Burkina, avec 10 partants sur une distance de 1 400 mètres, c’est le jockey Rachide ZOUNGRANA, avec son cheval Arzouma qui a décroché le trophée avec la somme de 200 000 FCFA.

Le prix de la catégorie poulain, avec 16 partants, a été remporté par le cheval Publicité conduit par un jockey venu de Bobo-Dioulasso ; il gagne 250 000 FCFA et le trophée.

Dans la Catégorie métisse avec 8 partants, Wend Konta Wagner du jockey Nassirou OUEDRAOGO, est sorti vainqueur. En plus du trophée, il gagne 250 000 FCFA.

La compétition entre écuries de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans la catégorie talon s’est soldée par une victoire du centre au tiercé : 1, 2, 3, tous les jockeys étant de Ouagadougou. Le premier Adama SANFO avec son cheval Pablo a remporté le trophée et la somme de 250 000 FCFA.

Selon, le président de la Fédération burkinabè des sports équestres, Rachid NACOULMA, cette compétition est organisée pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui se sacrifient pour défendre l’intégrité du territoire.

Il a salué le courage et le dévouement des FDS et des VDP dans cette guerre contre le terrorisme, et appelé à la solidarité et à l’union pour une victoire contre les terroristes.

A la fin de la compétition, le président de la Fédération burkinabè des sports équestres, a fait don d’un cheval au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Direction de la communication de la Présidence du Faso