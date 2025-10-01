Groupement d’instruction des forces armées: 120 futurs douaniers en fin de formation militaire initiale

Le Groupement d’instruction des forces armées (GIFA) a organisé la fin de Formation militaire initiale (FMI) spéciale douane, session 2025 de 120 douaniers stagiaires, vendredi 26 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso.

120 futurs douaniers, dont un Bissau-guinéen, deux Tchadiens, sept Centrafricains et 100 Burkinabè ont été jugés aptes par la hiérarchie du Groupement d’instruction des forces armées (GIFA), après huit semaines de Formation militaire initiale (FMI) spéciale douanes. La cérémonie de remise de diplômes à ces futurs soldats de protection de l’économie, de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ont reçu leurs attestations de mérite, vendredi 26 septembre 2025, au camp Ouezzin-Coulibaly de Bobo-Dioulasso.

Composés de dix élèves inspecteurs, de dix contrôleurs et de 100 assistants des douanes, ces stagiaires dont 36 filles en fin de FMI spéciale douanes, selon le commandant du GIFA, le chef de bataillon Bè Honoré Palm, ont fait preuve de bonnes dispositions physiques et morales, et d’une volonté à toute épreuve endurant la fatigue, les privations et les contraintes liées au stage pour mériter la confiance de l’encadrement.

« Les résultats du contrôle mi-stage et de l’examen final sont très satisfaisants. En effet, tous ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à la moyenne requise avec une moyenne de classe de 15,02/20 pour les inspecteurs, 14,77/20 pour les contrôleurs et 16,20/20 pour les assistants », s’est félicité le chef de bataillon Palm. Cette formation, aux dires du délégué des stagiaires, Diergou Sagna, a appris aux futurs gabelous de puiser en eux les ressources qu’ils ignoraient posséder.

« Nous avons ensemble bravé le froid, la chaleur, la fatigue, la soif et parfois même le doute », a signifié Diergou Sagna. Des épreuves, a poursuivi M. Sagna, que lui et ses camarades ont surmontées avec résilience et dignité. Ces 120 futurs douaniers, a indiqué le délégué des stagiaires, ne sont plus les mêmes que ceux qui ont franchi le seuil du GIFA, il y a deux mois. « Nous repartons changés, renforcés, inspirés par une expérience unique », a fait savoir M. Sagna.

Nanti de cette expérience, le commandant du GIFA les a invités à être des patriotes engagés dans une dynamique de lutte pour une « vraie indépendance » économique, et pour une « vraie souveraineté ». Une démonstration de montage et de démontage des armes, d’exercices de Technique d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR), de combat armé et un défilé des troupes ont mis fin à cette cérémonie de fin de la FMI spéciale douanes, session 2025.

Kamélé FAYAMA