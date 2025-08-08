Initiative Brave Awards / 2e édition : Jeunes talents, à vos marques !

L’Association SOS/Jeunesse et Défis (SOS/JD), en partenariat avec l’ONG américaine Planned Parenthood Global (PPGlobal), a procédé, le mercredi 6 août 2025 à Ouagadougou, au lancement de la deuxième édition de l’initiative « Brave Awards ». Cette initiative vise à récompenser les jeunes qui se sont distingués par leur engagement dans les domaines de la santé et des droits sexuels et reproductifs, de l’éducation, de l’entrepreneuriat, de l’autonomisation et de la paix et cohésion sociale.

Le concours, ouvert aux jeunes de 15 à 24 ans, se déroulera du 6 au 28 août 2025. Les candidatures sont à soumettre via un formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :

🔗 https://forms.gle/K4PXwonbAHmKRqpq5.

À travers cet appel, SOS/JD et PPGlobal entendent valoriser les jeunes porteurs d’initiatives positives dans leur communauté. Qu’il s’agisse de sensibilisation à la santé sexuelle, de projets éducatifs ou d’actions en faveur de la paix, le Brave Awards souhaite mettre en lumière des parcours inspirants et encourager une jeunesse engagée.

Lancée en 2018 par Planned Parenthood Global, l’initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement Billi Now Now (BNN !), qui veut mobiliser plus d’un milliard de jeunes à travers le monde. Le mouvement milite pour le respect des droits des jeunes, leur autonomie corporelle et leur participation active au développement de leurs communautés.

Au Burkina Faso, le projet Brave Awards permet de renforcer ce mouvement tout en donnant de la visibilité aux jeunes leaders du pays.

Présente lors de la cérémonie de lancement, Fidèle Kaboré/Kantiono, conseillère en entreprise en formation professionnelle au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a salué l’initiative. « L’association SOS-JD accompagne le ministère dans ses actions en faveur de la jeunesse. Cette collaboration est essentielle pour valoriser les efforts des jeunes. »

De son côté, Étienne Koula, responsable Communication et Plaidoyer de SOS/JD, a indiqué que le lien d’inscription est diffusé à travers les réseaux des partenaires pour atteindre un maximum de candidats. « Que ce soit auprès des jeunes, des associations ou des institutions, nous veillons à ce que l’information circule efficacement afin de garantir une large participation. »

Pour Ouédraogo Moukaïlou, représentant le partenaire PPGlobal, cette édition est une invitation claire. « Brave Awards appelle les jeunes à croire en eux-mêmes. Ils accomplissent souvent des actions remarquables dans leurs communautés. ».

La sélection des lauréats se fera sur la base de critères bien définis. Il s’agit entre autres, d’un engagement communautaire démontré ; des expériences solides dans l’un des domaines ciblés, de l’âge requis (15 à 24 ans) d’une capacité de leadership avérée ; des solutions innovantes proposées ; une intégrité personnelle reconnue ; un potentiel de changement et un impact social réel. L’appartenance ou l’adhésion aux valeurs du mouvement Billi Now Now est considérée comme un atout.

Les candidats devront remplir le formulaire en ligne en y joignant, une lettre de motivation, un curriculum vitae et les preuves de leurs actions (photos, vidéos, attestations, liens, etc.)

Hubert Bado