Initiative Faso Mêbo à Fada N’Gourma : Plus de 15 tonnes de ciment mobilisées en une matinée

Dans le cadre de la seconde quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025, des corps constitués, des associations de développement, des « Wayiyans » et des particuliers ont apporté, hier mardi 14 octobre 2025, à Fada N’Gourma, leur contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Ils ont mobilisé plus de 15 tonnes de ciment en une matinée.

Lancé le 2 octobre dernier, à Fada N’Gourma, à la faveur de la seconde quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025, le concept « Un citoyen, un sac de ciment pour soutenir Faso Mêbo» a suscité un réel engouement. En effet, hier mardi 14 octobre 2025, baptisé « Journée de l’action patriotique », des corps constitués, des associations de développement, des « Wayiyans », des structures communautaires et de simples citoyens se sont rendus au Quartier général (QG) de l’initiative présidentielle, bras chargés de sacs de ciment, pour répondre à l’appel de la direction régional en charge des droits humains de l’ancienne région de l’Est et du gouvernorat. Dans une ambiance conviviale, les contributions se sont succédé. C’est en tout une quinzaine de tonnes de ciment mobilisée en une matinée. Parmi les donateurs les plus en vue, l’Association Tin Ba s’est distinguée par un don conséquent : 10 tonnes de ciment, 100 moules, 200 plants d’anacardiers, 200 baobabs et de l’eau. Selon son Secrétaire exécutif, Yempabou Coulidiati, parrain de la Journée, cette mobilisation traduit la fierté nationale que suscite Faso Mêbo. « Cette initiative s’inscrit en droite ligne des actions que nous menons dans le cadre du programme Réserve de biosphère transfrontalière W-Arly-Pendjari (RBT-WAP). Parler d’assainissement et d’embellissement, c’est aussi parler d’environnement. C’est un acte à la fois citoyen et écocitoyen », a-t-il souligné.

Une solidarité collective exemplaire

A sa suite, le directeur régional en charge des droits humains de l’Est, Bouléma Yonli, s’est dit impressionné par la « forte » mobilisation des citoyens. Il a salué le sens du patriotisme et de la solidarité des contributeurs. Au-delà de cette journée, l’initiative Faso Mêbo enregistre, au quotidien de nouveaux contributeurs. Parmi eux, figurent l’Eglise évangélique SIM de Kompienga, donatrice de 6 tonnes de ciment et 50 moules, les commerçants organisateurs d’une foire locale qui ont offert une tonne de ciment, ainsi que l’association des personnes handicapées et plusieurs particuliers, dont Awa Salambanga, une septuagénaire venue offrir, avec émotion, un sac de ciment. Aux yeux de Labidi Issaka Toguyeni, conseiller technique du Président de la délégation spéciale (PDS) de Fada N’Gourma, cette dynamique est révélatrice d’un engagement citoyen croissant : « en une semaine, la population a mobilisé près de 10 tonnes de ciment, des milliers de litres d’eau de gâchage, des paires de gants, des vivres et d’autres matériels de travail », a-t-il précisé. Pour la présidente des femmes patriotes de la région, Georgette Thiombiano, cette effervescence autour de l’initiative suscite beaucoup d’espoir et traduit une prise de conscience collective. Même son de cloche du côté de la coordination régionale de la veille citoyenne, dirigée par Mahamane Traoré, qui voit en Faso Mêbo un catalyseur. « Au-delà de nos actions de sensibilisation pour motiver les gens à adhérer à cette cause noble, nous avons apporté du ciment et nous sommes présents chaque jour pour contribuer à la conception des moules », a-t-il déclaré. Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a, pour sa part, salué la détermination de la population et appelé à maintenir la dynamique : « à ce rythme, Fada N’Gourma se transformera bientôt. Mais pour y parvenir, chacun doit continuer à donner de lui-même. Personne ne viendra construire notre ville à notre place », a-t-il martelé.

Joanny SOW