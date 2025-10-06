Initiative Faso Mêbo : la communauté nigérienne fait un don de 10 tonnes de ciment Ouagadougou, le 06 octobre 2025

La communauté nigérienne de Ouagadougou, réunie autour du Haut Conseil des Nigériens de l’Étranger, section Burkina Faso, a apporté sa contribution à l’Initiative Faso Mêbo à travers la remise de 10 tonnes de ciment, le samedi 4 octobre 2025.

Ce geste de solidarité traduit la fraternité et la cohésion entre les peuples frères de la Confédération des États du Sahel (AES).

« Nous sommes venus témoigner notre solidarité et marquer notre citoyenneté au nom du Niger et de l’AES », a déclaré le porte-parole de la délégation, M. Ibrahim TORODO.

La communauté nigérienne vivant au Burkina Faso a salué cette initiative noble et citoyenne entreprise par les autorités burkinabè, et a réaffirmé son plein soutien à la dynamique en cours dans le pays.

Ce don représente la contribution des Nigériens résidant à Ouagadougou. Le Haut Conseil des Nigériens de l’Étranger, section Burkina Faso, a par ailleurs annoncé avoir lancé une mobilisation auprès de leurs compatriotes installés dans d’autres villes du pays, afin de renforcer cette contribution au profit de l’Initiative Faso Mêbo.