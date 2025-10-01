Initiative présidentielle Faso Mêbo: Burkina remparts offre 40 tonnes de ciment

Par
JK. Sidwaya
-
Une vue de la remise symbolique du don des 40 tonnes de ciment par les responsables de Burkina Rempart.

L’Association Burkina remparts a fait un don à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

L’association Burkina remparts a décidé d’apporter son soutien à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Elle a offert 40 tonnes de ciment, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou. Le vice-président de Burkina rempart, Lamoussa Tiaho, a indiqué qu’il s’agit de soutenir l’action du gouvernement, en particulier celle du chef de l’Etat.

‹« Pour Faso Mêbo, on a besoin de la conjugaison des efforts de tous les fils du pays », a-t-il confié. Il a salué l’initiative de Faso Mêbo tout en appelant chaque Burkinabè à s’impliquer pour la construction de l’édifice national. « Je pense qu’on ne peut pas se développer si on ne compte pas sur soi-même », a-t-il rappelé.

Le président national de la Fédération Burkina remparts, Omar Michel Kopia, a souligné que la structure qu’il dirige est le bouclier de la Révolution progressiste et populaire (RPP). Il a saisi l’occasion pour inviter tous les Burkinabè à toujours soutenir le Président Ibrahim Traoré pour le développe-ment du pays. Il a précisé que le don provient d’une collecte lancée dans toutes les provinces, les régions, les communes et des villages.

Soumaïla BONKOUNGOU
Mohamed LY
(Stagiaire)

