Initiative présidentielle Faso Mêbo: des opérateurs économiques contribuent au bitumage d’une rue à Bobo-Dioulasso

Le Cadre de concertation des opérateurs économiques du grand Ouest du Burkina Faso (CADRE) a remis, le mardi 6 janvier 2026, à Bobo-Dioulasso, du matériel et des agrégats d’une valeur de 60 millions FCFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce don va servir à bitumer une rue dans la ville de Sya.

Le Cadre de concertation des opérateurs économiques du grand Ouest (CADRE) a marqué un nouvel élan de solidarité économique, le mardi 6 janvier 2026, en se rendant au siège de Faso Mêbo à Bindougousso. A travers un important don de matériaux, d’agrégats et d’équipements, estimés à 60 millions F CFA, l’association entend contribuer au bitumage de la voie de 500 mètres devant le centre de formation de SITARAIL, situé à Accart-ville. Pour le président du CADRE, Mahamadou Barry, la contribution de l’association aux activités de Faso Mêbo et à l’embellissement de la ville de Bobo-Dioulasso répond à l’appel du président du Faso.

« Nous avons décidé d’apporter notre pierre à la construction de notre pays. L’idée, c’est de contribuer à la construction de notre pays en offrant du matériel, des agrégats et bien d’autres afin de bitumer une voie de Bobo-Dioulasso, d’une longueur de 500 m, pour contribuer à l’assainissement de la ville de Bobo-Dioulasso », a signifié M. Barry. Le CADRE n’est pas à son premier geste. Il avait remis, en fin d’année, une enveloppe de 60 millions pour la construction de logements sociaux pour les personnes déplacées internes et a fortement contribué au Fonds de soutien patriotique.

« Au-delà des actions de développement que nous faisons au quotidien, il est souvent nécessaire de se mettre ensemble pour impulser ces mêmes actions collectives, pour montrer un exemple et aussi dire aux autorités au niveau national et régional que nous sommes à leurs côtés pour impulser ces actes de développement », a laissé entendre le président du CADRE.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom, a salué cet apport de l’association des opérateurs économiques. « Nous sommes contents de constater que les fils du grand Ouest se mobilisent pour la cause du développement de la ville de Bobo-Dioulasso. Une route d’environ 500 m à bitumer avec des dons en nature est une action à saluer à sa juste valeur.

Les opérateurs économiques au sein du CADRE sont pétris de patriotisme et d’un esprit de citoyenneté et sont soucieux du développement de la ville qui les a vus naître pour certains et qui leur a tout donné pour d’autres. Je ne peux que leur dire merci et nous serons à leurs côtés pour les accompagner parce qu’au final, c’est une route de Bobo-Dioulasso qui sera bitumée », a affirmé le PDS de Bobo-Dioulasso.

Adaman DRABO

Amidou OUEDRAOGO

(Stagiaire)