Initiative présidentielle Faso Mêbo: le ministère en charge de l’urbanisme offre 47 tonnes de ciment

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a offert, mercredi 1er octobre 2025 à Ouagadougou, 47 tonnes de ciment d’une valeur de 5millions F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a décidé d’apporter son soutien à aux initiatives endogènes pour le développement du Burkina Faso. En effet, il a offert, mercredi 1er octobre 2025 à Ouagadougou, 47 tonnes de ciment d’une valeur de 5millions F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Le Secrétaire général (SG)du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Delwendé Maxime Tiendrebeogo, a indiqué que ce don s’inscrit dans la dynamique d’accompagner la vision du président du Faso en vue d’accélérer le développement à tous les niveaux, notamment les infrastructures et les aménagements urbains.

Il a signalé que la faiblesse de l’aménagement urbain a des implications économiques et sanitaires majeures au Burkina Faso avec une augmentation des coûts de santé liée aux maladies respiratoires et au paludisme. Ce qui entraine, selon lui, des dépenses périodiques et cycliques. « Un franc bien investi dans la ville, c’est des milliers économisés en santé et des emplois créés localement », a-t-il confié. Pour M. Tiendrebeogo, investir dans le développement urbain c’est donc réaliser à long terme des économies dans plusieurs secteurs avec une opportunité de réorienter les ressources publiques dans d’autres secteurs de développement.

Le SG du ministère en charge de l’urbanisme a expliqué qu’en tant que département bénéficiaire et partenaire, il est logique d’apporter une contribution à l’initiative. Il a salué l’élan de la solidarité des agents du ministère par leurs contributions volontaires. « Nous marquons encore une fois de notre disponibilité et engagement à accompagner Faso Mêbo dans la planification, la supervision technique et la mise en œuvre des aménagements urbains », a-t-il souligné. Par ailleurs, il a invité tous les acteurs du secteur, ordres professionnels, urbanistes, architectes, ingénieurs, promoteurs et entreprises à rejoindre l’effort à travers des contributions financières, des mises à disposition de compétences, de matériel etc…

Aly SAWADOGO

Mohamed Ly

(Stagiaire)