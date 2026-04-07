Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne: le ministère de la Sécurité assainit la Maison du peuple

Le ministère de la Sécurité a organisé une journée de salubrité, samedi 4 avril 2026, à la Maison du peuple, à Ouagadougou, dans le cadre de la première phase de la IIIe édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Le ministère de la Sécurité réaffirme son engagement à promouvoir les valeurs patriotiques et à contribuer activement à l’amélioration du cadre de vie des citoyens. C’est dans cette optique qu’il a organisé une journée de salubrité, samedi 4 avril 2026, à la maison du Peuple, à Ouagadougou, dans le cadre de la première phase de la IIIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). L’initiative a mobilisé des agents des forces de sécurité, l’asso-ciation des commerçants, des partenaires et des acteurs locaux autour d’un objectif commun : promouvoir le civisme et l’entretien des espaces publics.

Représentant le ministre de la Sécurité, le secrétaire général, le commandant Ahmed Ouédraogo, a salué la forte mobilisation des participants. Il a rappelé que cette activité s’inscrit dans la continuité des JEPPC de l’édition 2025, dont le succès a encouragé la reconduction et le renforcement des actions citoyennes. Selon lui, ces journées constituent un cadre privilégié pour promouvoir les valeurs de discipline, d’ordre et de responsabilité collective.

Donner l’exemple

« En tant que serviteurs du peuple, il est de notre devoir de donner l’exemple », a-t-il indiqué, soulignant que la maison du Peuple, en tant qu’espace symbolique, mérite une attention particulière. Il a ajouté que cette opération de salubrité vise ainsi à offrir un cadre propre et sain aux usagers, tout en suscitant une prise de conscience durable sur l’importance de l’entretien des biens publics. Le commandant Ouédraogo a également mis en avant les autres activités inscrites au programme de ces journées, notamment la montée des couleurs et les messages de sensibilisation, qui rythment chaque édition. Il a insisté sur la nécessité de traduire les discours patriotiques en actions concrètes, telles que la promotion du consommer local et la préservation du cadre de vie.

L’activité a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, venus prêter main forte aux équipes du ministère de la Sécurité. Cette synergie d’actions, selon le secrétaire général, témoigne d’un engagement collectif en faveur d’un environnement sain et d’une citoyenneté active. Au-delà de l’action ponctuelle, les autorités entendent inscrire cette dynamique dans la durée. Elles ont invité ainsi les populations et les usagers de la maison du Peuple à maintenir les lieux propres, afin de préserver les acquis de cette journée de salubrité.

Boukary BONKOUNGOU

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE (Stagiaire)