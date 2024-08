Journées nationales de la jeunesse catholique : l’édition 2024 referme ses portes sous le signe du vivre-ensemble

La VIIIe édition des Journées nationales de la jeunesse catholique (JNJ) a pris fin, le dimanche 4 Août 2024, à Bobo-Dioulasso. Débutée, le 31 juillet dernier, les activités ont été clôturées à travers une messe officiée au Stade Wobi en présence du ministre d’Etat, en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Les rideaux sont tombés sur la VIIIe édition des journées nationales de la jeunesse catholique (JNJ). En effet, organisé par le conseil national de la jeunesse catholique du Burkina Faso du 31 juillet au 4 août, les activités desdites journées ont pris fin à travers une messe célébrée au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, le dimanche 4 août 2024. Tout comme à la cérémonie d’ouverture, la clôture a connu la participation d’une délégation gouvernementale dont le directeur de cabinet du président du Faso et le ministre d’Etat chargé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Placée sur le thème : « marchons ensemble », cette édition a connu la participation de près

de 6 000 jeunes. Des activités éducatives, de formations civique et spirituelle, d’échanges et d’éveil, d’animation artistique et culturelle, les visites touristiques, les travaux communautaires de reboisement et de salubrité étaient au menu de cette édition tenue dans la ville de Sya. Cette triennale a vu la participation des pays comme la Côte D’ivoire, le Togo et le Mali.

Le président du conseil national de la jeunesse catholique, Armel Régis Nikiéma, s’est félicité du pari tenu de l’organisation de ces JNJ. Pour lui, il s’agit d’une démonstration de la résilience de la jeunesse burkinabè. « Le message à l’endroit de cette jeunesse était que nous apprenions à marcher ensemble avec toutes les communautés, toutes les cultures parce que nous sommes tous un », a indiqué le président du conseil national de la

jeunesse.

Etre des ambassadeurs de la paix dans leur localité

Le ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a salué l’initiative de ces journées dont le thème et les activités, a-t-il dit, sont en phase avec les préoccupations du gouvernement. A l’écouter, ces journées ont permis aux jeunes de se faire des amis et de tisser des relations qui feront d’eux, des Burkinabè davantage conscients de l’importance de la fraternité et de leur appartenance à une patrie dont il faut préserver les valeurs et l’intégrité.

A ce titre, le ministre d’Etat les a invités à être des ambassadeurs de la paix de retour dans leurs localités respectives. « Vous devez partager comme du levain, les valeurs et les enseignements reçus ici, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos régions », a-t-il laissé entendre. Selon Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le combat pour l’affranchissement et la souveraineté est avant tout le combat de la jeunesse.

La messe de la clôture a été célébrée par l’archevêque métropolitain de l’archidiocèse de Koupèla, par ailleurs président des JNJ 2024 et vice-président de la commission épiscopale Burkina-Niger, Gabriel Sayaogo. Il exprimé sa satisfaction de la mobilisation des jeunes autour de ces JNJ. Les prochaines JNJ se tiendront à Koupèla en 2028.

Noufou NEBIE

Jean Baptiste SAWADOGO

(Stagiaire)