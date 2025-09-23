Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne: la 2e phase se tient du 2 au 16 octobre

Le ministre de la Justice, des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala, a animé une conférence de presse pour annoncer la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

La deuxième phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) va se tenir, du 02 au 16 octobre 2025. L’information a été donnée par le ministre de la Justice, des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala, au cours d’une conférence de presse, mardi 23 septembre, à Ouagadougou. Face aux journalistes, le ministre Bayala a rappelé que depuis l’avènement du MPSR II, le gouvernement s’est résolument engagé dans une dynamique de refondation de la société en vue d’asseoir les bases d’une nation solide et de raffermir la paix, la cohésion sociale.

« Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne s’inscrivent dans cette dynamique. Elles visent à susciter l’éveil de la conscience patriotique et l’engagement citoyen de chaque Burkinabè à travers des actions de promotion des valeurs de civisme, de patriotisme, de courage, de tolérance, de respect et de solidarité », a-t-il déclaré. Pour le ministre Bayala, les JEPPC constituent une activité d’envergure nationale qui appelle l’engagement sincère et la contribution significative de l’ensemble des acteurs publics et privés.

Le thème de la 1re phase « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! » a été reconduit pour la seconde phase des JEPPC 2025. Cela a détaillé Edasso Rodrigue Bayala, en vue de consolider les acquis de la première phase et assurer une meilleure appropriation du sens et de la portée des valeurs de l’ordre et de la discipline par les populations. Tout comme la première phase, plusieurs activités sont prévues. Lesquelles activités, selon Edasso Rodrigue Bayala, sont en lien avec la diffusion du message du président du Faso, la montée des couleurs nationales, les travaux d’intérêt commun, la promotion du made in Burkina, la valorisation des modèles d’engagement patriotique.

La communication de masse, la promotion du civisme et les compétitions et récompenses des citoyens et la montée des couleurs suivie de la lecture du message du président du Faso dans les ministères, les institutions, les gouvernorats, les missions diplomatiques et postes consulaires, les mairies, les écoles et autres services et lieux publics et privés constituent le reste des activités prévues. Le ministre a cité en plus des rencontres d’échanges et de partage d’expériences avec les « Etoiles du Faso », dans les universités publiques et privées, les projections de films sur les expériences révolutionnaires, la caravane de la citoyenneté active, etc.

« Je voudrais inviter l’ensemble des citoyens et citoyennes à se mobiliser autour des activités des journées d’engagement patriotique et participation citoyenne et à y participer massivement. C’est ensemble que nous pouvons relever les défis de la révolution progressiste populaire afin de bâtir un Burkina Faso nouveau de dignité, de paix et de prospérité », a lancé Edasso Rodrigue Bayala. A la question de savoir si le bilan de la première phase est satisfaisant, le ministre a répondu par l’affirmative indiquant que l’élan de patriotisme se perçoit déjà dans les comportements des citoyens.

Soumaïla BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)