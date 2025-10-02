Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : le président du CSC invite ses collaborateurs à traduire le message du chef de l’Etat en actes concrets

La 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC) au titre de l’année 2025 a été lancée ce 2 octobre. Au Conseil supérieur de la communication (CSC), l’évènement a été marqué par une montée des couleurs, une occasion pour les membres du Collège des conseillers et le personnel administratif de manifester leur fibre patriotique. Après ce cérémonial, le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, leur a livré le message du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Dans son adresse, le Président du Faso a « une fois de plus saluer la fibre patriotique qui s’éveille lentement mais surement en chaque Burkinabè ». Pour cette phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, il appelle les populations à s’engager davantage, notamment, sur « la protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption (et le racket) qui gangrènent certaines de nos administrations, entreprises et associations ». Selon lui, en période de Révolution, « la discipline et l’ordre doivent se traduire par le respect et l’entretien de ce qui appartient à tous (matériel militaire, bus, bancs publics, voies pavées, édifices publics, véhicule de l’Etat, d’équipement agricole et médicaux, etc.) ». C’est pourquoi, a-t-il dit, « toute dégradation volontaire ou négligence coupable de ces biens qui constituent notre richesse est une trahison à notre Révolution ».

Pour sa part, le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a appellé ses collaborateurs à s’approprier le message du chef de l’Etat et à le traduire dans leurs actes quotidiens.

La 2ème édition des (JNEPPC), il faut le rappeler, se déroule du 2 au 16 octobre 2025. Elle a pour objectif principal d’éveiller la conscience patriotique et de susciter l’engagement citoyen de l’ensemble des burkinabè autour de la protection des biens publics et de la lutte contre la corruption.