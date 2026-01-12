Jours chômés et payés au Burkina Faso: la nouvelle loi adoptée

La plénière du vendredi 9 janvier 2025, à l’Assemblée législative de Transition, présidée par Ousmane Bougouma, a permis aux députés d’adopter à l’unanimité, la loi portant institution des jours chômés et payés ainsi que des journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso.

Désormais, les jours chômés et payés au Burkina Faso sont revus au nombre de 11 au lieu de 15. En effet, l’Assemblée législative de transition (ALT) a adopté à l’unanimité la loi portant jours chômés et payés ainsi que les journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso, lors de sa séance plénière du vendredi 9 janvier 2026. Les 70 députés votants ont donné leur quitus à ce texte. Du coup, cette loi vient abroger celle de novembre 2015 portant institution de fêtes légales et d’évènements à caractère historique au Burkina Faso.

Elle met notamment fin à la disposition selon laquelle le lendemain d’une

fête légale tombant un dimanche était automatiquement chômé et payé et opère un reclassement de certaines dates. C’est alors que la Toussaint, la Journée nationale des martyrs, la journée du soulèvement populaire et celle de la proclamation de l’indépendance deviennent désormais des journées de commémoration et de recueillement. Dans la même logique, les dates du 4 août, marquant l’avènement de la Révolution et du 15 octobre 1987, correspondant à l’assassinat du Président Thomas Sankara, sont également consacrées comme journées de commémoration et de recueillement.

Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, cette loi qui vient d’être adoptée permet aussi, lorsque les circonstances l’exigent, que le ministre de la Fonction publique et du Travail déclare par communiqué une journée chômée et payée.

Afin d’affirmer la laïcité, le gouvernement, selon le ministre Traoré a intégré la journée du 15 mai, dédiée aux coutumes et traditions, parmi les jours chômés et payés. Une réorganisation qui, du point de vue du gouvernement, va permettre à l’Etat de récupérer environ 16,9 milliards de FCFA, par an, tout en renforçant la culture du travail et soutenir les efforts de souveraineté nationale. « A partir de l’adoption de cette loi, il sera question des jours chômés et payés et des jours de commémoration et de recueillement et non plus de fêtes qui sont instituées par loi.

Ces dispositions permettront d’assurer une continuité des services publics et d’améliorer les prestations de l’administration publique en diminuant le nombre de jours chômés et payés en augmentant le temps de travail », a fait savoir le ministre Traoré. La même séance plénière, dirigée par le président de l’ALT, a permis d’adopter un autre projet de loi portant détermination de l’emblème du Parlement. En effet, cette résolution indique les éléments symbolisant et leurs significations, déterminant ainsi ce qu’il a été convenu de désigner

« emblème du Parlement ».

Wanlé Gérard COULIBALY

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)