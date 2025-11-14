Kaya/Lutte contre la criminalité : Des anciens VDP et repris de justice dans les filets de la police nationale

Le commissariat central de police de la ville de Kaya a organisé une conférence de presse, le vendredi 14 novembre 2025 dans ses locaux pour présenter à la presse trois présumés auteurs dont deux anciens VDP et repris de justice d’actes de cambriolage de commerces et de domiciles et dans les vols de vélomoteurs dans les secteurs 1, 4, 5 et 7 de Kaya.

S. alias papa dopel, 24 ans, ancien VDP et repris de justice, domicilié au secteur 01de la ville de Kaya, dont il est le cerveau du groupe, O. A. alias sénégalais, 21 ans, ancien VDP et repris de justice, domicilié au secteur 01 de la ville de Kaya et O. Y., 27 ans, domicilié au secteur 01 de la ville de Kaya sont spécialisés dans le cambriolage de commerces et de domiciles et dans les vols de vélomoteurs.

Ils agissent tantôt en groupe et tantôt en solidaire avec un mode opératoire classique qui consiste, entre autres, au repérage et l’identification de la cible, au guet, à l’effraction, l’intrusion frauduleuse et parfois, la tenue au respect de la victime à l’aide d’un pistolet revolver 7,65 mm et à la soustraction de biens ou de numéraires.

Ces stratégies leur ont permis de soustraire frauduleusement des numéraires d’une valeur d’environ 2 millions de francs CFA, un tricycle de marque APSONIC, un vélomoteur de marque TVS, quatre télévisions, six bouteilles de gaz, un appareil de musique, une bascule, un matelas et des téléphones portables.

Toutes ces informations ont été données par le commissaire central de police de la ville de Kaya, le commissaire principal de police, P. Alassane Ouédraogo, au cours d’une conférence de presse tenue le vendredi 14 novembre 2025 dans la direction régionale de la police nationale des Koulsé.

A l’entendre, le palmarès de ce groupe est assez effroyable, en ce sens que son commissariat a enregistré plus d’une dizaine de victimes dont sept 07 connues parmi lesquelles un militaire, et une personne du troisième âge.

« O.S alias papa dopel (cerveau du groupe) qui était en fuite, a été appréhendé dans une galerie sur le site aurifère de sikako dans le département de Zamo, province du Sanguié, grâce à la collaboration des FDS et des VDP de cette localité », a poursuivi le commissaire principal Ouédraogo.

Aux dires du commissaire P. Alassane Ouédraogo, les enquêtes policières sont bouclées et les suspects seront conduits devant le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Kaya pour les suites judiciaires.

La Police nationale de Kaya a invité les populations à plus de prudence et de vigilance surtout à l’approche et pendant les fêtes de fin d’année tout en réitère son appel à la collaboration.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com

