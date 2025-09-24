La Coopération Inde-Afrique clé pour exploiter les Minéraux Critiques en vue d’un Avenir Durable

Lors du 20e Conclave des Affaires Inde-Afrique du CII, Shri Sevala Naik Mude, Secrétaire adjoint (C&WA) au Ministère des Affaires Etrangères, a souligné le rôle essentiel de la collaboration indo-africaine pour façonner un avenir durable grâce à l’exploitation des minéraux critiques. S’exprimant lors d’une session sur l’exploitation des minéraux critiques pour un avenir durable, il a souligné comment le partenariat entre les deux régions s’est développé au cours des deux dernières décennies, créant des opportunités qui vont bien au-delà du commerce.

« Au fil des ans, les relations indo-africaines ont franchi plusieurs étapes importantes », a observé Shri Sevala Naik Mude. « Nos échanges commerciaux, qui s’élevaient à environ 30-35 milliards de dollars en 2010-2011, ont désormais franchi la barre des 100 milliards de dollars ; une performance remarquable qui témoigne des efforts et de l’esprit d’entreprise des milieux d’affaires des deux côtés. »

Il a également souligné que l’Inde est aujourd’hui le cinquième investisseur en Afrique, avec des investissements dépassant les 80 milliards de dollars. Ces enjeux, a-t-il déclaré, ne se limitent pas à l’exploitation minière, mais s’étendent à la fabrication, à la création de valeur et aux services. « Les entreprises indiennes sont allées au-delà de l’exploration pour créer des industries créatrices d’emplois locaux et contribuant à une croissance durable », a-t-il souligné, citant le Nigéria, le Mozambique, le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud comme destinations d’investissement clés. Reconnaissant les riches réserves de minéraux critiques de l’Afrique, essentielles à la transition mondiale vers une énergie propre, Shri Sevala Naik Mude a souligné que ces ressources « appartiennent avant tout à l’Afrique ». L’approche de l’Inde, a-t-il souligné, est collaborative plutôt qu’extractive. « L’exploitation des minéraux critiques de l’Afrique doit bénéficier directement à l’Afrique en créant de la valeur localement, en développant des industries, en créant des emplois et en renforçant le développement socio-économique sur tout le continent. »

Shri Sevala Naik Mude a souligné que la véritable opportunité réside dans l’exploration conjointe, la production conjointe et la création de valeur en Afrique même. « Extraire et exporter des minéraux ne suffit pas ; cela ne garantit ni la croissance à long terme ni le développement durable. Ce que nous devons rechercher ensemble, c’est un modèle de partenariat où la richesse minérale de l’Afrique se transforme en puissance industrielle, garantissant une prospérité inclusive », a-t-il déclaré.

L’Inde a déjà pris des mesures concrètes pour soutenir cette vision, en accordant un accès préférentiel aux exportations africaines, transformées et non transformées, grâce au régime de préférences tarifaires en franchise de droits. Mais au-delà du commerce, Shri Sevala Naik Mude a appelé à mettre davantage l’accent sur les coentreprises, les installations de transformation locales et les partenariats industriels susceptibles de générer une plus grande valeur à long terme. Le développement du capital humain est un pilier essentiel de ce partenariat, a-t-il souligné.

« L’investissement seul ne suffit pas ; nous devons également investir dans le capital humain », a-t-il déclaré. L’Inde, a-t-il ajouté, a constamment partagé son expertise avec l’Afrique par le biais de la formation, du renforcement des capacités et de la coopération technique. « L’exploitation minière est l’un des secteurs où le développement des compétences est essentiel. L’Inde s’est engagée à élargir ses modules de formation, à améliorer le transfert de connaissances et à partager les technologies afin de garantir que la jeunesse africaine soit équipée pour mener cette transformation. » En conclusion, Shri Sevala Naik Mude a appelé l’Inde et l’Afrique à avancer ensemble, animées par une vision commune. « En partageant les meilleures pratiques, en alignant les politiques, en développant les industries et les compétences, nous pouvons exploiter les minéraux essentiels de l’Afrique non seulement pour des gains économiques, mais aussi pour construire un avenir durable et inclusif. »

Par Kanchi Batra, le 29 Août 2025