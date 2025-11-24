Lancement officiel de la vente aux enchères des AMANDES de KARITÉ saisies : un coup de pouce à l’industrie locale

Le Coordonnateur général de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), Sanibè Faho, a donné le coup d’envoi, ce lundi 24 novembre 2025 à Ouagadougou, de la campagne nationale de vente aux enchères des amandes de karité issues des saisies.

Cette opération, menée simultanément à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, vise à approvisionner les unités de transformation locales tout en dynamisant l’économie nationale.

Jusqu’à la fin du mois de mai 2026, les industriels Burkinabè spécialisés dans la transformation du karité pourront acquérir ces amandes à des tarifs préférentiels : 310 F CFA le kilogramme à Ouagadougou et 300 F CFA à Bobo-Dioulasso. Une opportunité saluée par les acteurs du secteur, confrontés à des difficultés d’approvisionnement.

« Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer le tissu industriel local en rendant la matière première disponible et accessible », a souligné Sanibè Faho. Il a rappelé que les unités de transformation ont consenti d’importants investissements et que leur survie dépend de l’accès régulier de matières premières. « Sans matière première, leur activité serait compromise », a-t-il insisté.

À Ouagadougou, la vente se tient au SIAO et à Kouritenga, avec une disponibilité de 900 tonnes.

À Guiriko, l’opération est pilotée par la Direction régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (DRICA), où 400 tonnes sont mises à la disposition des soumissionnaires.

Cette campagne marque une étape importante dans la valorisation des saisies économiques au service du développement industriel. Elle illustre également l’engagement des autorités à transformer les défis en leviers de croissance.

