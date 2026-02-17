L’essor du tourisme en Chine : entre politique d’exemption de visa et expérience authentique

Récemment, sur des réseaux sociaux tels que TikTok, la tendance du « Becoming Chinese » (Devenir Chinois) a fait exploser la curiosité. Ce n’est plus seulement un intérêt pour les sites historiques, mais une quête d’expériences sensorielles pures.

Parmi ces expériences culturelles authentiques, certains ont choisi de s’immerger dans l’ambiance festive : celle de passer le Nouvel An chinois en Chine. Un choix très judicieux.

Alors que le vent froid de février soufflait dehors, l’intérieur du Terminal 3 de l’Aéroport International de Beijing ressemblait à une ruche bourdonnante de chaleur humaine. Ce n’était pas seulement la frénésie habituelle du « Chunyun » (le grand transport printanier chinois). Cette année, une touche inédite colorait l’atmosphère : une marée de touristes venant d’autre pays. Les données illustrent le constat : les réservations de vols vers la Chine ont bondi par rapport à l’an dernier. Au premier mois de 2026, le Service général d’inspection frontalière de Beijing a contrôlé un total de 560 000 étrangers entrant et sortant du pays, soit une hausse de 44,5% en glissement annuel. Parmi eux, plus de 184 000 entrées ont bénéficié des politiques d’exemption de visa ou d’autorisation d’entrée temporaire, ce qui représente 1,9 fois le nombre enregistré durant la même période de l’année dernière.

De plus en plus d’étrangers viennent en Chine pour découvrir la Fête du Printemps, à savoir le Nouvel An chinois, et le nombre de personnes franchissant les postes frontaliers de Beijing devrait atteindre 531 000 durant les vacances de la Fête du Printemps, du 15 au 23 février.

Le 13 février, nous avons constaté cette effervescence à l’Aéroport international de Beijing. À midi, un avion transportant des passagers de Paris à Beijing venait d’atterrir. Un couple venu de Normandie de la France, tout émerveillé par les facilités douanières, confiait qu’il s’agissait de leur toute première visite en Chine. « Nous voulons connaître la culture chinoise, nous nous sommes renseignés et c’est un bon moment pour venir. » Beaucoup de passagers sont agréablement surpris que la procédure soit super efficace. Grâce à la politique d’exemption de visa récemment mise en œuvre, la Chine ouvre grand ses bras au monde. Généralement, pour un voyageur étranger, l’arrivée dans un nouveau pays peut être une source de confusion, notamment au niveau des bornes d’immigration. Mais, en Chine, l’expérience est tout autre. Les visiteurs n’ont qu’à se diriger vers les machines automatiques, où l’enregistrement des empreintes digitales et le remplissage du formulaire d’entrée se font en quelques clics.

L’aéroport s’est entièrement converti au numérique, éliminant la paperasse grâce aux machines automatiques. Des écrans intuitifs aux multiples langues guident chaque pas des voyageurs, tandis que des bénévoles et des agents de permanence sont présents à chaque coin pour offrir une assistance personnalisée. Même la connexion Internet est simplifiée grâce à des bornes autonomes qui permettent de se connecter instantanément au WiFi.

Pour garantir l’efficacité du contrôle frontalier durant le pic de voyage, les services d’immigration de l’aéroport ont renforcé leurs effectifs. Les équipes restent mobilisées sur le terrain pour offrir aux voyageurs chinois et internationaux un voyage serein et sans encombre.

L’aéroport est devenu un théâtre d’un phénomène historique. La Chine accueille non seulement des foules qui visitent, mais des individus cherchant une connexion humaine. Et, à en juger par les sourires échangés entre les agents de la police aux frontières et les touristes étrangers, ce dialogue a déjà commencé.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français