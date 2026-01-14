Lutte contre la cybercriminalité : Deux (02) individus, dont un repris de justice interpellés

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabè, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a procédé à l’interpellation de deux individus impliqués dans des faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de blanchiment de capitaux commis à l’aide des technologies de l’information et de la communication. L’une des personnes mises en cause dans cette affaire est connue des services de sécurité pour des faits similaires.

L’affaire fait suite à une dénonciation faite par une personne digne de bonne foi et désirant garder l’anonymat. En effet, celle-ci a déclaré avoir connaissance d’un système frauduleux mis en place par une soi-disant entreprise de vente de véhicules dont le premier responsable est de nationalité étrangère et résidant hors du Burkina Faso.

Les investigations menées par la Division des enquêtes ont permis d’établir que le principal mis en cause S. M, utilisait des pages sur les réseaux sociaux pour diffuser de fausses annonces de vente de véhicules, en se présentant comme un concessionnaire basé à l’étranger. Les personnes intéressées étaient ensuite redirigées par ce dernier vers une messagerie instantanée afin de finaliser les transactions.

Afin de renforcer la crédibilité du dispositif, S.M s’est servi de ses coauteurs T.L et R.I ainsi que bien d’autres personnes naïves pour ériger une représentation sur le territoire national. C’est auprès de cette structure factice que les victimes étaient invitées à effectuer, sur place, le versement des sommes convenues.

Les fonds collectés étaient par la suite transférés au cerveau de l’opération par des moyens de paiement électronique ou via des circuits informels de transfert d’argent vers l’extérieur du pays. Les perquisitions effectuées ont également permis de mettre en évidence l’usage de fausses identités, utilisées dans d’autres activités criminelles dans la sous-région.

Au total, six (06) victimes, dont une de nationalité étrangère, ont été identifiées pour un préjudice financier estimé à environ 69 925 000 FCFA.

Les deux coauteurs interpellés ont été déférés devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I.

La BCLCC invite les populations à faire preuve de vigilance face aux offres de vente en ligne, notamment celles assorties de promesses attractives sans garanties vérifiables. Elle exhorte toute personne victime ou témoin de cas similaires à effectuer un signalement via la plateforme Alerte-BCLCC.

BCLCC