Lutte contre la cybercriminalité: deux individus interpellés pour usurpation de fonction et diffamation via les tic !

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabè, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a interpellé deux individus pour des faits d’usurpation de fonction et de diffamation commis au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Le 29 juin 2025, une vidéo publiée sur le réseau social TikTok a suscité une vive polémique parmi les utilisateurs de la plateforme. Dans ladite vidéo, on y aperçoit O.A. 27 ans, employé de commerce et M.I,19 ans, artiste musicien, assis dans un débit de boisson, vêtus de blouses et de bonnets médicaux, se faisant passer pour des médecins stagiaires exerçant dans une clinique de la place. Ils invitent ensuite les internautes à venir les consulter sur leur prétendu lieu de travail. La vidéo, devenue virale en quelques heures, a été massivement partagée et commentée, suscitant l’indignation des internautes et des professionnels de la santé.

Sur instruction du parquet, la BCLCC a rapidement ouvert une enquête, permettant d’identifier et d’interpeller les deux mis en cause. Lors de leur audition, ces derniers ont reconnu les faits, affirmant avoir voulu « faire une comédie », sans mesurer la gravité et les conséquences de leurs actes.

À l’issue de l’enquête, ils ont été déférés devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga II, afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

La BCLCC tient à rappeler aux internautes que l’usurpation de fonction et la diffamation sont des infractions prévues et réprimées par le Code pénal burkinabè, en ses articles 375-2, 375-3 et 524-4.

La BCLCC invite les citoyens à signaler tout comportement suspect ou illicite sur internet via sa plateforme Alerte BCLCC, accessible en ligne à l’adresse alerte.bclcc.gov.bf, ou en version mobile sur le Play Store, AppGallery (Huawei) et Apple Store.

