Lutte contre le terrorisme: le chef d’Etat-major de l’armée de terre galvanise les Forces combattantes

Le chef d’Etat-major de l’armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, a visité, le mercredi 19 novembre 2025, quatre détachements militaires des régions du Nakambé et du Goulmou, engagés dans la lutte contre l’hydre terroriste.

Le Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), le colonel Hamed Hermann Rouamba continue de prendre contact avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), déployées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Le mercredi 19 novembre 2025, il a visité les détachements de Bittou, Sangha, Soudigui et de Kompienga. Au camp militaire du général Tiémoko-Marc-Garango de Tenkodogo, il a également échangé avec des FDS réunies pour l’occasion.

A la fin de la rencontre, le colonel Rouamba a indiqué que cette tournée de prise de contact vise à féliciter les Forces combattantes pour les performances réalisées sur le terrain, leur rappelé quelques consignes et surtout le sens du combat que le Burkina mène. « Nous avons trouvé des FDS convaincues et engagées dans le cadre du combat que nous menons pour la souveraineté et la reconquête totale de notre territoire », a-t-il précisé. Le CEMAT a également confié avoir trouvé des hommes avec un moral au top.

« Ce sont des hommes qui sont conscients des efforts consentis par les plus hautes autorités et restent engagés et motivés pour la suite », a-t-il soutenu. Le patron de l’armée de terre a souligné que la tournée lui a permis de toucher du doigt les réalités du terrain et recueillir quelques difficultés.

Le colonel Hamed Hermann Rouamba a, à l’occasion, eu une pensée pieuse pour les FDS tombées sur le champ d’honneur et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Le jeudi 20 novembre 2025, le CEMAT entend rencontrer les autorités coutumières et administratives de la région du Nakambé pour solliciter leur accompagnement dans la lutte contre le terrorisme. C’est en décembre 2024 que le colonel Hamed Hermann Rouamba a été nommé chef d’Etat-major de l’armée de terre.

Anselme KAMBIRE