Lutte contre le trafic de stupéfiants :plus de 500 kg de chanvre indien saisis à Kaya et Ouagadougou

Le Service régional de la Police judiciaire de la région des Kuilsé (SRPJ-Kuilsé), dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a réalisé une grande opération de saisie de plus de 500 kilogrammes de chanvre indien à Kaya et Ouagadougou.

Sur la base d’informations reçues et faisant cas de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dans la ville de Kaya et d’autres localités du pays, le SRPJ-Kuilsé a mené de minutieuses investigations qui ont permis une première saisie de sept (7) kilogrammes de chanvre indien au secteur 4 de la ville de Kaya.

La suite de l’enquête a révélé l’étendue du réseau dans la ville de Ouagadougou, précisément dans les quartiers Boassa et Sondogo et dans la commune de Saaba. Ce qui a permis de saisir respectivement six (6) et dix (10) sacs contenants chacun cinquante (50) plaquettes de chanvre indien.

L’ensemble de ces opérations ont permis de saisir au total cinq cent soixante-quinze virgule quinze (575,15) kilogrammes de chanvre indien d’une valeur estimée à quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA.

Les enquêteurs ont également réussi à appréhender un membre actif du réseau, saisir une moto et du numéraire.

La Police nationale remercie encore une fois les populations grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte à toujours poursuivre la dynamique de collaboration tout en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police nationale, une force publique au service des citoyens