Maîtrise des eaux souterraines: les acteurs du programme budgétaire 075 mènent la réflexion

La Direction générale des aménagements agropastoraux et du développement de l’irrigation (DGADI) a tenu, le 8 août 2025, à Ouagadougou, la première session ordinaire 2025 du cadre de concertation des acteurs du programme budgétaire 075 « aménagements agro-pastoraux et irrigation ».

Les acteurs des aménagements agro-pastoraux affichent des ambitions de relever le defi des objectifs de l’Offensive agrosylvopastorale et halieutique par la maîtrise des eaux de surface et souterraines. Ainsi, vendredi 8 août dernier, la Direction générale générale des aménagements agro-pastoraux et du développement de l’irrigation (DGADI) ont organisé la première session ordinaire de l’année 2025 de leurs cadre de concertation

du programme budgétaire 075 “ aménagements agro-pastoraux et irrigation” sur le thème : « Mobilisation des ressources en eau souterraine dans le contexte de l’Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 : état des lieux, difficultés et solutions ».

L’événement a également servi de cadre au lancement officiel du site web de la DGADI : www.dgadi.bf. Pour le directeur général de la DGADI, Moulmawendé Moussa Zida, ce portail digital propose des informations actualisées sur les programmes et projets, des ressources utiles pour les acteurs du secteur. Il s’agit, a-t-il indiqué d’un espace interactif pour recueillir suggestions et contributions, pour stimuler les partenariats.

Il incarne la volonté de la DGADI de rendre l’information disponible en temps réel partout au Burkina et au-delà. Le patron de la DGADI et responsable du Programme 075, a également exprimé sa satisfaction quant à cette avancée. La session, selon lui, a permis de formuler des recommandations comme l’élaboration d’un référentiel technico-économique, pour la réalisation d’exploitations agricoles à partir du pompage solaire des eaux souterraines. Il a également été question au nombre des recommandations de la tenue d’un atelier national de validation de la base de données des aménagements agro-pastoraux.

Le représentant du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Sylvain Kabiré, président du cadre de concertation a rappelé que les objectifs du Programme 075 visent à accroître les productions sous maîtrise d’eau dans un contexte de vulnérabilité climatique, en cohérence avec le Plan d’actions de la Stratégie de développement (PA-SD), le Programme national d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de protection sociale (PNIASP) et l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 (OAPH). D’autre part, il a fait savoir que les objectifs opérationnels incluent l’aménagement d’ouvrages agro-pastorauxdurables, l’introduction de solutions d’irrigation innovantes, la restauration des terres cultivables dégradées et la

gestion efficiente des ressources hydrauliques.

Wanlé Gérard COULIBALY