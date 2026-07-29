Manga : des irrégularités sur les prix et la qualité du poisson congelé ​

Kantigui a ouïe dire que la direction régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat du Nazinon a mené une opération de contrôle des prix et de la qualité des stocks de poissons congelés dans la ville de Manga. Cette opération, a fait savoir l’informateur de Kantigui, fait suite à plusieurs plaintes enregistrées relatives à une augmentation du prix du poisson congelé sur le marché local. L’opération a concerné l’ensemble de la chaîne de distribution et de la commercialisation des poissons congelés et a permis de relever plusieurs irrégularités. Plusieurs opérateurs économiques ont donc été convoqués pour les suites administratives prévues par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il a été dit à Kantigui que l’équipe de contrôle (…)

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Kantigui

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