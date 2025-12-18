Ministère de la Justice: 140 agents et partenaires décorés

Comme dans les autres départements ministériels, le ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions est reconnaissant des efforts consentis par son personnel pour le développement du Burkina Faso. Dans cette dynamique, une cérémonie de décoration des agents méritants a eu lieu dans l’après-midi du mercredi 17 décembre 2025, à Ouagadougou. Ce sont au total 140 agents et partenaires du ministère qui ont été décorés dans les différents Ordres nationaux. Il s’agit de 12 médailles dans l’Ordre de l’Etalon, 28 dans l’Ordre du Mérite, 30 dans l’Ordre du mérite avec agrafe justice, 20 dans l’Ordre du mérite avec agrafe droits humains, 35 médailles d’honneur de la garde de sécurité pénitentiaire et 15 médailles commémoratives.

Pour le ministre de la Justice, des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, toute distinction honorifique revêt une portée symbolique. « La cérémonie de décoration rappelle que la république sait reconnaitre et honorer le mérite, la constance dans l’effort et la fidélité aux valeurs républicaines. La décoration est la reconnaissance officielle de bons et loyaux services rendus à la Nation, le sacrifice personnel et collectif, l’engagement et le dévouement pour l’intérêt général », a-t-il renchéri.

En outre, M. Bayala a laissé entendre qu’à travers les récipiendaires, c’est l’ensemble de la famille de la justice, des droits humains et des relations avec les institutions qui est mis en lumière. « Vous représentez cette armée discrète déterminée, souvent silencieuse, mais toujours essentielle qui œuvre chaque jour pour garantir le fonctionnement des ser-vices du ministère, leur accessibilité, la célérité dans le traitement des dossiers », a-t-il déclaré. Aussi, le ministre Bayala a réitéré sa reconnaissance aux agents pour leur adhésion dans les différentes initiatives du département. Pour les récipiendaires, ce sont des sentiments d’enthousiasme, de reconnaissance pour les honneurs qui les animent.

C’est le cas de l’inspecteur de sécurité pénitentiaire, Dialenli Yonly qui a reçu la médaille d’honneur de la garde de sécurité pénitentiaire. Il s’est dit animé par un sentiment de joie, suite à sa décoration. « A la faveur de cet événement, je remercie les plus hautes autorités du Burkina Faso, surtout le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, pour cette reconnaissance pour ma personne », a-t-il confié. M. Yonly a poursuivi que cette distinction l’encourage, le galvanise davantage pour les missions de son département ministériel.

Evariste YODA