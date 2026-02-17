Ministère de l’Economie et des Finances: 3 309,725 milliards FCFA de ressources propres mobilisées en 2025

Le ministère de l’Economie et des Finances a tenu par visio-conférence, la première session de son conseil d’administration du secteur ministériel de l’année 2026 sur le thème : « Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : état des lieux et perspectives », mardi 17 février 2026, à Ouagadougou.

Malgré un contexte très exigeant, le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a fait preuve de résilience dans la mise en œuvre des actions de développement de l’économie, de mobilisation de ressources, de gestion des finances publiques et du contrôle de l’action publique, au cours de l’année 2025. Parmi les acquis enregistrés au 31 décembre 2025, il ressort, entre autres, que le département a réalisé un décaissement de 65,757 milliards FCFA au titre des appuis budgétaires, sur une prévision de 38,5 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 170,79 % et une mobilisation de 51,107 milliards FCFA au profit des budgets des collectivités territoriales, avec un taux de recouvrement de 111,72 %.

De plus, le MEF a financé 216 projets de jeunes et de femmes pour un montant de 998,270 millions FCFA à travers le guichet TEELBA et mobilisé 3 309,725 milliards FCFA de ressources propres, sur une prévision de 3 236,994 milliards FCFA. Au titre du Fonds de soutien patriotique, le ministère chargé des Financé a pu collecter 222,242 milliards FCFA, sur une prévision annuelle de 150 milliards FCFA.

En plus de ces réalisations, l’élaboration de l’étude nationale prospective « Burkina 2060 » et du Plan national de développement 2026-2030, la sortie du Burkina Faso de la liste grise du GAFI, la vérification de 1 320 postes comptables et le contrôle de 1 850 comptes de dépôts des institutions et autorités administratives indépendantes sont également des acquis.

Ces performances ont été présentées, mardi 17 février 2026, lors du 1er Conseil d’administration ministériel (CASEM) de l’année 2026 du MEF par la Directrice générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Aminata Bakayoko. Le CASEM s’est tenu sur le thème : « Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : état des lieux et perspectives ».

Le ministre Nacanabo et la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako, ont félicité leurs collaborateurs pour les performances enregistrées.

Renforcer la dynamique positive

« Une révolution ne se nourrit pas de bilans, elle se nourrit d’efforts renouvelés. Ce que nous avons accompli hier nous honore, ce que nous ferons en 2026 définira notre héritage », a déclaré Aboubakar Nacanabo. C’est pourquoi il a exhorté ses collaborateurs à redoubler d’ardeur pour faire de 2026 l’année de l’intensification, de la rigueur et de la souveraineté pleinement assumée.

Le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que le plan de travail annuel 2026, a identifié comme défis majeurs, l’élaboration du document national d’orientation du développement, l’opérationnalisation du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES-Tôogo) et la mise en place d’une plateforme numérique centralisée de gestion des fonds nationaux de financement.

En termes de mobilisation de ressources au profit du budget de l’Etat, le MEF les prévisions sont de 3 413,79 milliards FCFA et 200 milliards FCFA pour le financement de la première phase de l’autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et la création d’une holding de gestion du portefeuille de titres de l’Etat.

Le ministre chargé de l’Economie a annoncé que la dématérialisation des procédures va se poursuivre. A ce titre, il a invité les administrateurs à apporter leurs contributions afin d’enrichir la réflexion sur le thème choisi et dégager des orientations claires pour une mise en œuvre réussie de cette réforme structurante.

Adama SAWADOGO

Célestine KINI

(Stagiaire)