Ministère en charge de l’enseignement secondaire: le programme d’activités et le budget 2025 adoptés

Le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a tenu la première session ordinaire de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), jeudi 25 juillet 2024, à Ouagadougou.

La qualité de l’enseignement secon-daire et la formation professionnelle au Burkina Faso préoccupe les acteurs du Ministère de l’Enseignement secondaire de la Formation professionnelle et technique (MESFPT). Cette question était au cœur des échanges le samedi 28 décembre 2024, à Ouagadougou, lors de la première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2024.

A l’occasion, les participants ont mené la réflexion sur le thème : « L’enseignement, la formation technique et professionnelle, une alternative pour l’insertion socioprofessionnelle des apprenants ». Ce cadre de concertation, selon les responsables du département a permis de se pencher sur les actions du secteur au cours de l’année 2024. Pour le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, la rencontre a permis également d’amender et d’adopter plusieurs documents, dont le document de programmation pluriannuelle 2025-2027, le programme d’activités 2025 et le budget 2025 du ministère.

« A partir de 2025, notre ministère naissant va prendre de l’envol, nous avons hérité d’une partie de l’ancien ministère de l’Education nationale et une partie du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi », a-t-il assuré. Le ministre a félicité tous ses collaborateurs pour les efforts consentis. Il les a exhortés à se mobiliser et à redoubler d’ardeur au travail pour qu’ils puissent réaliser le programme d’activités adopté.

Un démarrage optimal en 2025

« Mettre en place un nouveau ministère n’est pas chose facile, mais nous devons être au service de nos usagers, que sont les élèves, les parents d’élèves et les entreprises », a-t-il soutenu. Le ministre Savadogo s’est réjoui, en outre du climat de convivialité qui a prévalu tout au long du CASEM. En guise d’innovation majeure décidée à cette rencontre, il a révélé que le département compte instaurer une journée de reconnaissance des élèves envers les enseignants.

« Ce sera une journée au cours de laquelle, les élèves seront invités à manifester leur reconnaissance envers leurs enseignants à travers des récits, des théâtres, des films, des lettres, des témoignages, des petits repas… Nous sommes disposés à recueillir toutes les propositions pour concrétiser cette journée au plus tard le 1er mai 2025 »,

a-t-il poursuivi. Boubakar Savadogo a salué la participation des Partenaires techniques et financiers à cette session, toute chose qui affiche, selon lui, leur volonté de soutenir et d’accompagner le ministère pour la mise en œuvre de ses actions.

La directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge

de l’enseignement secondaire, Alira Véronique Wangrawa, s’est aussi réjouie du fait que le CASEM a permis d’examiner le document de planification qui est le socle pour la mise en œuvre des activités pour l’année 2025. « Nous souhaitons que les structures puissent commencer à mettre en œuvre les activités dès le 1er janvier 2025 en tenant compte du budget déjà disponible afin d’opérationnaliser la planification en 2025 », a-t-elle signifié.

Karl Romann Joseph YAMEOGO

(Collaborateur)