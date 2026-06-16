Mois artistique et culturel 2026: le gouvernement lance la phase pilote dans le Kadiogo et le Guiriko

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a lancé la phase pilote du Mois artistique et culturel (MAC) dans les régions du Kadiogo et du Guiriko, le lundi 15 juin 2026, à Bobo-Dioulasso. Cette initiative, qui s’étend sur un mois, vise à intégrer les arts et les savoirs endogènes dans le parcours éducatif des élèves du primaire.

Renforcer la formation des élèves du primaire par l’apprentissage de l’art, de la culture, du civisme, du patriotisme et des langues nationales. Tel est l’objectif du Mois artistique et culturel (MAC), dont la phase pilote a été lancée, le lundi 15 juin 2026 à Bobo-Dioulasso, en présence de plusieurs membres du gouvernement. A travers cette activité, le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, entend offrir aux enfants un cadre d’apprentissage complémentaire aux enseignements dispensés en classe, afin de renforcer leur connaissance de leur histoire, de leur environnement et des valeurs socioculturelles du pays.

Présidée par le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, la cérémonie de lancement a été ponctuée par plusieurs prestations réalisées par des élèves. Des contes, des danses traditionnelles, des sketches, des ballets ainsi que des animations culturelles se sont succédé devant le public afin de mettre en évidence les expressions artistiques développées dans les établissements scolaires. Selon le ministre Jacques Sosthène Dingara, cette phase pilote répond à une orientation des plus hautes autorités visant à compléter la formation académique des élèves par une formation culturelle. Pour lui, le MAC doit permettre aux enfants de mieux connaître leur milieu, leur identité et leur culture.

Former des citoyens modèles

« La culture constitue un facteur d’enracinement et contribue à la construction d’un développement fondé sur les réalités nationales », a-t-il souligné. A l’en croire, l’objectif est de former, au cours des prochaines années, des citoyens attachés à leur pays, à leur histoire et à leurs valeurs. Il a salué les prestations des élèves présentées au cours de la cérémonie, qu’il considère comme une illustration des capacités de la jeunesse burkinabè. Pour cette phase pilote, a indiqué le ministre, cinq établissements ont été retenus dans la région du Kadiogo et trois dans celle du Guiriko.

Plusieurs activités y seront organisées durant un mois. « Les élèves seront initiés à différentes disciplines artistiques telles que la peinture, le conte, la danse et d’autres formes d’expression culturelle », a-t-il fait savoir. Le programme prévoit également des modules consacrés au civisme et au patriotisme. Jacques Sosthène Dingara a expliqué que ces contenus ont été élaborés en collaboration avec le ministère en charge de l’enseignement secondaire et adaptés à l’âge des enfants. Les participants seront aussi sensibilisés aux langues nationales et aux spécificités culturelles de leurs localités. Le ministre a précisé que le MAC repose sur un principe de flexibilité permettant à chaque région de proposer des activités en fonction de ses réalités socioculturelles.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a pour sa part inscrit cette initiative dans la dynamique du « réarmement culturel » évoquée dans le manifeste de la Révolution progressiste populaire. Selon lui, cette orientation passe par une réappropriation de l’histoire, des valeurs traditionnelles et de la culture nationale dès l’enseignement de base. Pour le ministre en charge de la Culture, il revient aux pouvoirs publics de mettre en place un cadre permettant aux enfants d’exprimer et de développer leurs talents artistiques. « Il nous appartient aujourd’hui d’occuper utilement nos enfants pendant cette période de vacances. Nous devons plutôt les encadrer, les amener à apprendre autre chose que ce qu’on leur a enseigné dans les salles de classe », a-t-il déclaré.

Noufou NEBIE

Perthiou DIARRA (Stagiaire)