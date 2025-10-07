Mois du consommer local dans l’espace UEMOA: « L’acte du consommer local doit devenir quotidien », selon le conférencier Sylvanus Traoré

Dans le cadre des activités marquant la VIe édition du mois du consommer local dans l’espace UEMOA, une conférence sur le thème central : « Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l’UEMOA », a été animée, le mardi 2 ctobre 2025, à Ouagadougou.

« Chaque acte de consommation de produits UEMOA génère un effet multiplicateur : emplois créés, technologies transférées, innovations stimulées, exportations développées », c’est le constat que fait le Commissaire chargé du marché régional et de la coopération de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), Pr Filiga Michel Sawadogo. Pour amener la population de l’Union à adhérer au concept, la VIe édition du mois du consommer local se tient sur le thème :

« Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l’UEMOA ».

A cette conférence inaugurale ce 2 Octobre 2025 à Ouagadougou, Pr Filiga Michel Sawadogo, a expliqué que le « consommer local » ne signifie plus acheter les produits de son pays, mais participer activement à la construction d’un écosystème économique régional intégré et performant.

« Les entreprises qui s’approvisionnent localement dans un des Etats membres, renforcent leur résilience et contribuent au développement des chaînes d’approvisionnement régionales durables », a-t-il ajouté.

Pour le conférencier, Sylvanus Traoré, la consommation locale doit être un facteur de développement. « Plus qu’un slogan, l’acte de consommation locale doit devenir un acte quotidien. Pour ce faire, on doit inverser la logique qui est d’importer le produit fini. Il faut maintenant exporter le produit fini. Pour cela, nous devrons transformer nos matières premières. Cela signifie qu’il faut créer les conditions pour implanter des unités industrielles », a-t-il indiqué. Du reste, à l’entendre, des efforts restent à faire en matière de coûts de production et de présentation des produits.

« Car comme on dit en marketing, on achète d’abord avec les yeux, après avec le ventre.

Un produit fini exige de la qualité », a souligné le conférencier. Il a, par ailleurs, invité les entreprises à proposer des produits de bonne qualité.

A cette conférence inaugurale, des communications sur « la place des produits locaux dans la mise en œuvre réussie du plan stratégique IMPACT 2030 de

l’UEMOA, les perspectives de développement des chaînes de valeur des filières prioritaires de l’espace : cas du coton-Textile, et l’impact des mesures de politiques commerciales sur l’intégration des produits locaux dans les chaînes de valeur régionales et internationales » ont été livrées.

Fleur BIRBA