Montée des couleurs nationales : Les appelés de l’IPO fortement mobilisés à Fada N’Gourma

Les appelés de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) ont pris part, mardi 1er septembre 2026, à Fada N’Gourma, à la traditionnelle montée des couleurs nationales. Fortement mobilisés, ils ont réaffirmé, ainsi, leur attachement aux symboles de la République et aux valeurs civiques et patriotiques.

Au lendemain de leur sortie de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO), les appelés ont pris part à la traditionnelle montée des couleurs nationales, mardi 1er septembre 2026, dans l’enceinte du gouvernorat de Fada N’Gourma. Ce rituel républicain mensuel a mobilisé également les autorités administratives, judiciaires, militaires et paramilitaires de la région.

Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Gourma, Botetessan Bonou, a salué cette mobilisation remarquable des jeunes. « Votre participation à cette cérémonie traduit votre engagement dans la dynamique de renforcement du sentiment patriotique et de consolidation des valeurs civiques », a-t-il déclaré. S’adressant toujours aux appelés, le camarade Bonou les a invités à demeurer engagés en tout en temps et en tout lieu. « Chers appelés, le Burkina Faso de demain se construit avec vous et par vous. Soyez fiers de votre nation, respectez ses symboles, défendez ses valeurs.

Soyez des modèles dans vos familles, dans vos communautés et dans vos milieux professionnels », a-t-il lancé. Par ailleurs, il les a exhortés à faire du civisme une attitude quotidienne, du patriotisme une conviction profonde et du travail bien fait une exigence permanente. Enfin, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et sociaux, il les a appelés à cultiver la paix, la tolérance et la cohésion sociale avant de leur rappeler que servir son pays ne se résume pas à occuper une fonction publique ou à porter un uniforme. « Notre pays a besoin de citoyens travailleurs, consciencieux, disciplinés et déterminés », a-t-il insisté.

Pour les appelés, cette mobilisation est la preuve que le message de l’immersion est bien passé. « Cette forte mobilisation ce matin s’inscrit dans la continuité du respect des valeurs que nous avons apprises à l’immersion », a-t-elle expliqué. Selon elle, le drapeau constitue un symbole fort de la nation et mérite, à ce titre, respect et considération. « Nous devons donc l’honorer et le magnifier », a-t-elle ajouté.

Joanny SOW