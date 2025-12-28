Nuit des partenaires: le ministère de la Communication traduit sa reconnaissance à ses partenaires

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu la deuxième édition de la nuit des partenaires, samedi 27 décembre 2025, à Ouagadougou. 40 partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est reconnaissant à ses partenaires pour leur contribution remarquable dans la mise en œuvre de ses activités. Il a organisé, samedi 27 décembre 2025, dans la capitale, une soirée de reconnaissance à leur intention. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la nuit des partenaires n’est pas qu’une simple soirée de remerciements.

Elle est un symbole, celui d’une reconnaissance sincère envers toutes celles et tous ceux qui, par leur confiance et leur solidarité, permettent à notre ministère de continuer à faire briller le Burkina Faso sur la scène nationale et internationale. Il a rappelé que dans le contexte de défis multiformes, la communication, les arts et le tourisme se dressent comme des piliers de la résilience nationale. C’est pourquoi, le

ministre chargé de la Culture a soutenu que l’accompagnement des partenaires traduit leur foi en cette vision d’un Burkina Faso libre, fort et maître de son destin. Il a, en outre, reconnu que grâce à leur soutien, de grands rendez-vous culturels et artistiques continuent de se tenir.

Des attestations de reconnaissance décernées

Il a cité, entre autres, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la Semaine nationale de la culture, le concours Prix Galian, les Universités africaines de la communication de Ouagadougou. « C’est dans cet esprit que nous souhaitons que ce partenariat soit sincère et durable et qu’il soit fondé sur l’estime réciproque et la complémentarité plutôt que sur la dépendance », a-t-il souhaité.

Dans la dynamique nouvelle portée par l’AES, la ministre chargée de la Culture a souligné que l’ambition du département est de faire de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, des leviers puissants de souveraineté, d’unité et de développement durable. « Nous voulons bâtir une Afrique qui se raconte elle-même, une Afrique qui valorise ses propres héros, une Afrique qui fait réunir ses identités multiples dans un monde de plus en plus uniformisé », a-t-il confié.

Il a, par ailleurs, invité les partenaires à une mobilisation sans pareil autour de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026.

« Votre contribution sera essentielle et indéniable à la réussite de ce grand rendez-vous culturel africain », foi du ministre Gilbert Ouédraogo.

Cette soirée a également servi de tribune pour présenter aux partenaires les maquettes des grands projets du MCCAT, à savoir les nouveaux sièges des Editions Sidwaya, de la RTB, du BBDA et de l’ISTIC ; le site Bictogo ; la salle d’exposition du Musée national ; la cité des artistes à Bobo-Dioulasso ; le Mémorial Thomas-Sankara.

Au cours de cette célébration, des attestations de reconnaissance ont été décernées à 40 partenaires pour leurs accompagnements dans la réalisation des projets du MCCAT.

Des partenaires ont accueilli positivement cette initiative du MCCAT. Pour le responsable de la communication de l’Hotel Zind-Naaba, Issouf Kassoga, c’est une grande joie pour le groupe Hotel Zind-Naaba de recevoir cette attestation de reconnaissance de la part du ministère de tutelle.

« C’est le symbole de notre engagement pour le Burkina Faso. Cela nous encourage à accompagner toutes les initiatives gouvernementales de notre pays », s’est-il satisfait. Quant à la représentante de Azalaï Hotel, Ferla Nelva Mavoungou, elle a soutenu que l’initiative du ministère est noble. « La soirée des partenaires était magnifique. Nous avons été récompensés pour notre bonne collaboration avec le ministère. Nous sommes disposés à toujours le soutenir dans ses initiatives », a-t-elle assuré.

Adama SAWADOGO