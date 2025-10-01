Œuvre caritative: des personnes en situation de handicap s’entraident

L’Association handicap solidaire a organisé une cérémonie de remise de fourniture scolaire aux enfants handicapés, samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou.

L’Association handicap solidaire, soucieux de l’avenir des enfants en situation de handicap à l’orée de la rentrée scolaire 2025-2026, a organisé une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux enfants handicapés, samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou. Le président fondateur de l’association handicap solidaire, André Sawadogo, a indiqué que la cérémonie de remise de fournitures scolaires entre dans le cadre de leurs activités. En effet ce sont plus de 26 enfants, a-t-il dit, de la classe de CP1 à la 6e en situation de handicap qui ont reçu des dons en fournitures.

Ces dons sont composés de sacs, de cahiers, d’académie, des bics et de crayons. Il a expliqué que l’objectif de ce don est d’aider les parents surtout qui n’ont pas de moyens à subvenir aux besoins familiaux. Il a précisé que l’association, composé de membres handicapés mène ses activités grâce à l’aide de certains bienfaiteurs. Mais, elle sollicite l’aide des autorités pour plus d’actions et de visibilité. Le directeur exécutif de l’association, Alfred Ouédraogo, a souligné que la mission de l’association est d’amener toutes personnes en situation de handicap à avoir une autonomisation minimale.

Il a lancé un appel à tous partenaires ou bonnes volontés qui voudraient les accompagner, à ne pas hésiter. L’élève en classe de CM1, Obaïdatou Ouédraogo, s’est réjouie pour le don de fournitures scolaires. « Ce cadeau représente pour moi, le bonheur, la santé et la joie », a révélé Obaïdatou Ouédraogo. Elle a promis de travailler bien à l’école pour encourager les organisateurs à continuer l’initiative.

La marraine de l’activité, Valentine Somé, a confié avoir accepté être la marraine à cause de son amour pour les enfants surtout ceux en situation de handicap. Elle a conseillé ses filleuls tout en les exhortant à être des exemples pour encore bénéficier des dons les années avenir. La parente d’élève, Aïcha Ouédraogo, a remercié l’association pour l’initiative tout en la souhaitant bon vent. Le siège de l’association est implanté dans le quartier Kamsonghin de Ouagadougou, depuis plus de 20 ans.

Gbetcheni Constantin Bertrand

KAMBIRE

( Collaborateur)